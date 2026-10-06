Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Alors que plusieurs jeunes talents ont récemment rejoint l’ASSE, David Bondoma pourrait rapidement devenir l’un des dossiers à suivre chez les Verts.

L’ASSE veut préparer l’avenir. Depuis plusieurs mois, le club stéphanois multiplie les recrutements de jeunes joueurs afin de renforcer ses différentes équipes et de faire émerger de futurs talents.

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Bondoma marque des points à l’ASSE

Pendant la trêve internationale, certains ont même eu l’occasion de se rapprocher du groupe professionnel. C’est notamment le cas de David Bondoma.Le milieu de terrain camerounais est actuellement en stage dans le Forez. Il a notamment participé à la rencontre amicale disputée face à Sion, en entrant après la pause. Une opportunité pour le jeune joueur de montrer ses qualités face à un niveau d’exigence supérieur. Et son passage ne laisserait pas indifférent.

Selon Peuple Vert, Bondoma avait déjà effectué une première expérience à Saint-Étienne en avril dernier. Son état d’esprit et surtout son niveau de jeu auraient convaincu la formation stéphanoise de continuer à le suivre de près. Le club pourrait donc lui offrir d’autres occasions dans les prochaines semaines.

Un joueur déjà convoité par Nice

Le dossier est d’autant plus intéressant que l’ASSE n’est pas seule sur le coup. David Bondoma avait également été mis à l’essai par l’OGC Nice la saison dernière. Une expérience qui démontre que le milieu camerounais possède déjà une certaine cote auprès de plusieurs clubs français. Mais les Verts semblent déterminés à prendre les devants. Bondoma fêtera ses 18 ans en septembre prochain, ce qui pourrait permettre à l’ASSE de concrétiser plus facilement son intérêt et de lui proposer un projet à moyen terme. Pour Saint-Étienne, l’objectif est clair : convaincre le jeune joueur que son avenir se trouve dans le Forez.

Cette volonté de sécuriser rapidement les jeunes talents n’est pas anodine. L’ASSE garde notamment en tête le dossier David Mimbang. Le jeune joueur était annoncé proche des Verts avant de finalement quitter le Forez pour rejoindre le FC Nordsjælland. Une expérience que l’ASSE ne souhaite évidemment pas reproduire. Le club doit désormais réussir à identifier les futurs talents suffisamment tôt, puis surtout les convaincre de s’inscrire dans son projet.

Cathro veut miser sur les jeunes à l’ASSE

Cette politique correspond parfaitement aux ambitions de Cathro. L’entraîneur de l’ASSE veut construire une équipe capable de progresser dans la durée et compte notamment s’appuyer sur les jeunes joueurs susceptibles d’intégrer progressivement le groupe professionnel. Pour Bondoma, le contexte est donc particulièrement favorable.

Ses apparitions avec les professionnels lui permettent de se familiariser avec les exigences du haut niveau et de montrer qu’il peut éventuellement franchir les prochaines étapes. Mais rien n’est encore définitivement acté : l’ASSE devra désormais transformer son intérêt en véritable engagement.