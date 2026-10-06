L’ASSE s’apprête à recevoir Rodez samedi (20h) avec une mauvaise nouvelle : Quentin Braat est de nouveau opérationnel.

Les Verts tremblent déjà. Après un début de saison convaincant, l’ASSE s’apprête à retrouver Rodez à Geoffroy-Guichard. Sur le papier, le contexte semble largement favorable aux Stéphanois face à une formation ruthénoise en difficulté défensive. Mais Didier Santini pourrait récupérer une arme particulièrement précieuse.

Quentin Braat de retour avec Rodez

Quentin Braat est en effet de nouveau disponible. Titulaire lors de la première journée de Ligue 2 face à Laval, remportée 3-1 par Rodez, le gardien français n’avait ensuite plus disputé la moindre rencontre de championnat. Son retour intervient donc à un moment particulièrement important pour le RAF. Et son profil pourrait poser de sérieux problèmes aux attaquants stéphanois.

Les performances de Braat lors du précédent exercice permettent de comprendre pourquoi son retour est considéré comme une bonne nouvelle dans l’Aveyron. Selon Data’Scout, le gardien avait disputé 36 rencontres de Ligue 2, pour 41 buts encaissés. Mais au-delà de cette statistique brute, c’est surtout sa capacité à réaliser des arrêts difficiles qui avait marqué les esprits.

Data’Scout lui attribuait notamment un indice de 96 concernant les arrêts et de 96 sur les buts évités. Son ratio de buts évités par rapport aux expected goals concédés atteignait également un indice de 88. Autrement dit, Braat avait régulièrement réalisé des interventions allant au-delà de ce que les statistiques devaient normalement attendre d’un gardien.

Santini va-t-il le relancer directement à Geoffroy-Guichard ?

Son retour possède d’ailleurs une dimension particulière pour les supporters stéphanois. Au printemps dernier, Braat avait livré une séance de tirs au but spectaculaire contre l’ASSE à Geoffroy-Guichard lors des playoffs. Un souvenir forcément présent avant ces retrouvailles. Data’Scout classe également Braat comme le deuxième meilleur gardien de Ligue 2 dans le profil de « gardien stoppeur » et le premier parmi les « gardiens libéros ». Des statistiques qui donnent une idée de l’importance potentielle de son retour.

La grande interrogation concerne désormais Didier Santini. Braat est de nouveau disponible, mais cela ne signifie pas automatiquement qu’il retrouvera immédiatement une place de titulaire. Après une longue période sans jouer en championnat, le staff ruthénois devra déterminer s’il possède suffisamment de rythme pour débuter directement dans le Chaudron. Si la réponse est positive, l’ASSE pourrait donc retrouver face à elle un gardien particulièrement difficile à battre. Un élément loin d’être anodin face à l’une des attaques les plus performantes du haut de tableau.