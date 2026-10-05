ASSE : coup dur pour Mamour Ndiaye avec le Sénégal

Mamour Ndiaye espérait profiter de cette trêve internationale pour marquer des points avec le Sénégal. Mais la doublure de Gautier Larsonneur à l’ASSE n’a toujours pas disputé la moindre minute. Même lors du match amical contre les Comores au Vélodrome, Patrick Vieira lui a préféré Mory Diaw.

Mamour Ndiaye va devoir encore patienter. Appelé avec le Sénégal pendant cette trêve internationale, le jeune gardien de l’ASSE pouvait espérer profiter de ce rassemblement pour découvrir le très haut niveau international. Pour l’instant, il doit se contenter d’observer.

Ndiaye avait déjà suivi depuis les tribunes les deux rencontres des Lions de la Teranga contre le Mozambique (1-1) et l’Éthiopie (1-0), dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Ce week-end, il a tout de même franchi une petite étape puisqu’il figurait sur la feuille de match pour la rencontre amicale face aux Comores, disputée au Vélodrome.

Mais le Stéphanois n’est pas entré en jeu lors de la difficile victoire sénégalaise (1-0).

Vieira a pourtant largement fait tourner

C’est là que la déception peut être importante pour Ndiaye. Patrick Vieira a en effet profité de ce match amical pour procéder à sept changements. Une configuration qui aurait pu permettre au gardien de 20 ans de connaître ses premières minutes.

D’autant que le numéro 1 habituel, Yehvann Diouf, était absent. Mais plutôt que de lancer le jeune Stéphanois, Vieira a choisi de faire confiance à Mory Diaw. Le portier d’Al-Shabab, en Arabie saoudite, a donc conservé les cages sénégalaises jusqu’au bout.

Pour Ndiaye, le message est assez clair : dans la hiérarchie actuelle, il part encore de loin. Sa présence dans le groupe constitue évidemment déjà une belle reconnaissance pour un gardien qui n’est que numéro 2 à Saint-Étienne. Mais pour espérer grimper dans la hiérarchie des Lions, il lui faudra sans doute commencer par accumuler les matches en club.

Le même sort qu’à l’ASSE

Et c’est justement là que se situe le problème. Recruté cet été par l’ASSE pour devenir la doublure de Gautier Larsonneur, Ndiaye doit se contenter d’un temps de jeu très limité dans le Forez : il n’a pour l’instant joué qu’un match de préparation, contre Lausanne B, et un match officiel avec la réserve, pour deux clean sheets.

Le Sénégal représentait donc pour lui une belle opportunité de chausser les gants, d’engranger de l’expérience et de montrer ses qualités, mais la concurrence y est encore plus relevée. Cette trêve le confirme : après deux matches vécus depuis les tribunes, il a certes gagné une place sur le banc au Vélodrome, mais pas encore sur le terrain.

Pour celui qui nourrit de grandes ambitions et qui espère à terme bousculer la hiérarchie aussi bien avec l’ASSE qu’avec sa sélection, il faudra donc encore patienter.

Mamour Ndiaye repartira néanmoins de ce rassemblement avec une expérience supplémentaire au contact des Lions de la Teranga. Mais certainement aussi avec une petite frustration…