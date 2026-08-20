RC Lens : pluie de mauvaises nouvelles pour les retrouvailles de Will Still avec Bollaert

Pour son retour à Bollaert, Will Still devra composer avec un effectif de l’AJ Auxerre largement diminué face au RC Lens.

Le calendrier avait réservé des retrouvailles particulières à Will Still. Plus d’un an après son départ du RC Lens le 25 mai 2025, l’entraîneur de l’AJ Auxerre va retrouver le stade Bollaert-Delelis dès la première journée de Ligue 1, samedi 22 août à 17h15.

Mais pour ce retour dans l’Artois, le technicien anglo-belge devra surtout gérer une infirmerie bien remplie. Assane Dioussé est notamment victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, une blessure survenue lors du dernier match de préparation contre le Werder Brême et qui devrait l’éloigner des terrains pendant plusieurs mois.

Six absents côté Auxerre

Dioussé rejoint ainsi Bryan Okoh et Marvin Senaya, également absents pour une longue durée. À ces trois forfaits s’ajoutent Sékou Fofana et Telli Siwe, encore en phase de reprise et jugés trop justes physiquement pour intégrer le groupe.

Théo Bair manquera lui aussi cette première journée, mais pour une raison différente puisqu’il est suspendu. Enfin, Rémy Labeau-Lascary, prêté par le RC Lens, ne pourra pas affronter son club propriétaire en raison de l’accord prévu entre les deux formations.

Trois incertains avant Lens-Auxerre

La situation reste également floue pour Fredrik Oppegård, Danny Namaso et Christ Makosso. Les trois joueurs sont incertains et n’ont pas participé à la dernière séance d’entraînement avant le déplacement dans le Pas-de-Calais.

Will Still peut toutefois compter sur deux retours : Josué Casimir et Lasso Coulibaly ont repris et peuvent prétendre à une place dans le groupe auxerrois.

Une situation qui pourrait donc profiter au RC Lens pour son premier rendez-vous de la saison. Après son succès contre le PSG lors du Trophée des Champions, le Racing accueillera une équipe d’Auxerre ambitieuse mais déjà fortement diminuée.