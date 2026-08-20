RC Lens : Toppmöller a 3 solutions en défense pour Auxerre et annonce un objectif XXL

À deux jours de la réception d’Auxerre, Dino Toppmöller doit déjà composer avec une défense remaniée. L’entraîneur du RC Lens a détaillé ses solutions, tout en confirmant une ambition claire pour la saison.

Le RC Lens va débuter sa saison de Ligue 1 avec plusieurs incertitudes en défense. Après le succès contre le PSG lors du Trophée des Champions, les Sang et Or devront se passer de Kyllian Antonio, suspendu après son expulsion. Jonathan Gradit, lui, poursuit sa reprise et ne sera pas encore disponible ce week-end, tout comme Celik, tandis que Baidoo est blessé.

Aguilar, Udol et Sagnan : trois solutions pour Toppmöller

Face à cette situation, Dino Toppmöller ne manque toutefois pas totalement de solutions. Le technicien allemand a notamment cité Ruben Aguilar, déjà utilisé à ce poste lors de la préparation et entré en jeu à droite de la défense contre le PSG. « Ruben a fait une très bonne rentrée à ce poste. Il y a déjà joué aussi à Côme. C’est pourquoi c’est toujours une option », a expliqué Toppmöller dans des propos rapportés par Lensois.com.

Le coach lensois envisage également une solution plus axiale avec Matthieu Udol, tandis que le jeune Souleymane Sagnan pourrait lui aussi être lancé dans le onze. « Il a fait une très bonne préparation. Il est aussi prêt à jouer », a souligné l’entraîneur.

Cette réflexion intervient alors que le secteur défensif lensois est particulièrement sollicité en ce début de saison. Toppmöller a utilisé plusieurs profils durant la préparation et dispose encore de joueurs en phase de reprise, dont Jonathan Gradit.

Le RC Lens veut jouer l’Europe

Au-delà de cette première équation défensive, Toppmöller a également été interrogé sur le nouveau statut du RC Lens après son succès contre le PSG et sur les ambitions du club.

L’Allemand refuse pour l’instant de fixer un classement précis, mais il assume une ambition européenne : « C’est clair qu’on a des objectifs forts. Parce que tout le monde ici a des ambitions. On veut jouer l’Europe. »

Pour autant, pas question de se projeter trop loin. Toppmöller veut d’abord se concentrer sur Auxerre, premier adversaire du Racing en championnat. « Le plus important maintenant, c’est de démarrer la saison avec un bon match contre Auxerre, avec un bon résultat », a-t-il insisté.

Une première échéance qui permettra surtout de voir quelle solution le technicien choisira pour compenser l’absence d’Antonio. Entre Aguilar, Udol et Sagnan, le choix de Toppmöller sera particulièrement scruté samedi à Bollaert.