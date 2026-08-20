ASSE : Ian Cathro a lâché une grosse info mercato avant Grenoble

À deux semaines de la fermeture du mercato, Ian Cathro n’exclut pas l’arrivée d’un nouveau joueur à l’ASSE. Le poste de latéral fait notamment partie des secteurs surveillés par l’entraîneur stéphanois.

Présent en conférence de presse ce jeudi avant la réception de Grenoble, Ian Cathro a été interrogé sur les conséquences du choc subi par João Ferreira lors de la victoire contre Clermont. L’entraîneur de l’ASSE a reconnu que la situation devait être surveillée, sans pour autant annoncer de recrutement imminent.

« Le mercato ? On doit être attentifs. Des choses peuvent arriver et on doit prendre les bonnes décisions », a expliqué le technicien écossais dans des propos rapportés par EVECT. Avant d’ajouter : « Ce poste est un secteur où on est attentif, il y a plusieurs manières de résoudre la situation actuelle, il faut rester calme et prendre la bonne décision. »

Cathro compte aussi sur la polyvalence

Si un renfort défensif reste donc possible dans les derniers jours du mercato, Ian Cathro entend également s’appuyer sur la polyvalence de son groupe. Maxime Bernauer en est l’illustration : utilisé au milieu de terrain en début de rencontre face à Clermont, il a ensuite reculé d’un cran après la sortie de Ferreira.

Une qualité particulièrement appréciée par le coach stéphanois, qui souhaite conserver un effectif capable de répondre à différents scénarios. « La polyvalence, c’est important. Quand tu as de la polyvalence, tu peux plus t’adapter aux situations », a-t-il souligné.

Cathro estime ainsi que cette capacité à occuper plusieurs postes peut permettre à l’ASSE de conserver un groupe relativement restreint tout en gardant suffisamment de solutions sur le banc. « Il faut avoir le bon équilibre. Ça permet de travailler avec un groupe plus restreint, ça nous avantage vu la période actuelle », a-t-il poursuivi.

La tendance est donc claire : l’ASSE reste attentive au marché, particulièrement concernant les latéraux, mais ne souhaite pas recruter dans la précipitation. La polyvalence de certains joueurs offre également une solution temporaire à Ian Cathro, alors que la saison de Ligue 2 ne fait que commencer.