Présent en conférence de presse à deux jours de la réception de Grenoble (20h45), Ian Cathro a donné des nouvelles de ses troupes à l’ASSE.

Le mercato continue de modifier le visage de l’effectif de l’ASSE. Présent en conférence de presse ce jeudi midi, Ian Cathro a confirmé que plusieurs joueurs concernés par un départ ne feront pas partie du groupe face à Grenoble.

Jaber pourrait faire son retour dans le groupe de l’ASSE

Mickaël Nadé a notamment pris la direction de Dubaï, tandis qu’Ebenezer Annan doit rejoindre le Rapid Bucarest. Deux absences qui s’inscrivent dans la volonté de l’ASSE de réduire son effectif et de poursuivre son rééquilibrage durant cette fin de mercato. La principale éclaircie concerne Mahmoud Jaber. Le milieu de terrain pourrait retrouver le groupe dès samedi, même si Ian Cathro préfère encore rester prudent. « Jaber pourrait peut-être faire partie du groupe mais il faut y réfléchir encore », a expliqué l’entraîneur écossais. Une possibilité qui constitue forcément une bonne nouvelle pour les Verts, alors que plusieurs joueurs restent indisponibles.

Chico Lamba, Nadir El Jamali, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg ne sont toujours pas suffisamment avancés dans leur récupération pour retrouver les terrains. Ian Cathro n’a d’ailleurs pas annoncé d’évolution majeure concernant ces joueurs. « Pour l’ensemble des joueurs, ils restent au même stade que la semaine dernière. Sinon pour les blessés, rien n’a changé », a précisé le technicien stéphanois. L’ASSE devra donc encore patienter avant de récupérer l’ensemble de ses forces vives.

Ferreira absent après son choc à la tête

Joao Ferreira manquera également la rencontre face à Grenoble. Victime d’un violent choc à la tête contre Clermont, le joueur avait été placé sous protocole commotion cérébrale. Ian Cathro s’est voulu rassurant concernant son état, tout en insistant sur la nécessité de ne prendre aucun risque. « Joao est dans un processus naturel de récupération. Il va devoir passer par quelques étapes avant de revenir sur le terrain, on fera des points à l’avenir le concernant. La situation est plutôt rassurante mais on va prendre le temps qu’il faut pour qu’il revienne sans risque », a expliqué le coach de l’ASSE.

L’Écossais a également rappelé que chaque protocole dépend de la situation du joueur. « Il y a le protocole commotion cérébrale. Chaque situation est spécifique. Cela varie selon les joueurs, ça dépendra des retours médicaux, il y a certaines étapes par lesquelles il doit passer, on va les suivre de près. » Avant de recevoir Grenoble, Ian Cathro dispose donc d’un groupe encore largement marqué par les mouvements du mercato. Entre les départs de Nadé et Annan, les blessés de longue durée et l’absence de Ferreira, les mauvaises nouvelles s’accumulent. Le possible retour de Mahmoud Jaber constitue toutefois une première éclaircie.