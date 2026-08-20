La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, il y a bien des discussions récentes entre Lucas Stassin (ASSE, 23 ans) et le RC Strasbourg mais aucun transfert imminent à ce stade.

L’avenir de Lucas Stassin (21 ans) continue d’alimenter les discussions dans le Forez. But! est en effet en mesure de confirmer que des échanges récents ont bien eu lieu entre l’attaquant de l’ASSE et le RC Strasbourg.

Stassin s’est proposé à Strasbourg

Mais contrairement à ce qui a pu circuler, l’initiative serait venue directement du joueur et de son entourage. Lucas Stassin aurait proposé ses services au club alsacien, plutôt que Strasbourg n’ait directement lancé les grandes manœuvres pour le recruter. Une nuance importante, car le RCSA n’aurait pas manifesté un enthousiasme débordant pour le dossier. Selon nos informations, le club alsacien aurait actuellement plusieurs dossiers sur le feu et ne considérerait donc pas Stassin comme une priorité absolue. Cela pourrait évoluer.

Le RC Strasbourg entend surtout se concentrer sur son début de saison et son déplacement à Marseille vendredi (20h45), première échéance importante après une préparation estivale particulièrement mitigée. Dans ces conditions, difficile d’imaginer le RCSA accélérer brutalement sur le dossier de l’attaquant stéphanois dans l’immédiat. Les discussions existent, mais elles ne signifient donc pas qu’un accord est proche.

L’ASSE réclame au moins 20 M€

Le RC Strasbourg n’est d’ailleurs pas le seul club intéressé par Lucas Stassin. Le Betis Séville suivrait également la situation de l’attaquant belge, comme l’a récemment expliqué Sacha Tavolieri. Cette concurrence pourrait offrir plusieurs possibilités à Stassin, dont l’avenir semble toujours aussi incertain à Saint-Étienne. Mais encore faut-il qu’un club accepte de répondre aux exigences de l’ASSE. Car du côté de Kilmer Sports Ventures, la position reste particulièrement ferme.

Les propriétaires de l’ASSE se montreraient toujours très gourmands pour leur attaquant belge et ne devraient pas accepter de le laisser partir pour moins de 20 millions d’euros. Un montant conséquent qui pourrait forcément refroidir plusieurs prétendants. Le RC Strasbourg devra donc non seulement se montrer davantage intéressé, mais également être capable de répondre aux exigences financières stéphanoises pour espérer faire avancer le dossier. À l’heure où ces lignes sont écrites, ce n’est pas le cas.