En cas de départ d’Augustine Boakye, encore loin d’être fait à ce stade, l’ASSE pourrait miser sur un ailier droit bien connu à Marseille.

Augustine Boakye pourrait-il être remplacé par un joueur bien connu à Marseille ? Alors que l’ailier ghanéen est courtisé sur le marché des transferts, l’ASSE aurait déjà une piste en tête en cas de départ.

Boakye très courtisé, l’ASSE résiste

Augustine Boakye reste dans le viseur de plusieurs clubs européens. Selon Foot Mercato, Anderlecht, Wrexham et Norwich suivent notamment la situation de l’offensif stéphanois. Un départ est toutefois loin d’être acté. L’ASSE entend conserver son joueur et ne compte visiblement pas le laisser partir à n’importe quel prix. Le club stéphanois réclamerait ainsi plus de 10 millions d’euros pour son ailier, qui a notamment participé à la Coupe du monde avec le Ghana. Une exigence financière qui pourrait refroidir certains prétendants.

Dans l’hypothèse où Boakye venait finalement à quitter le Forez, Kilmer pourrait alors réactiver une piste déjà étudiée par le club. Selon Peuple Vert, Giovani Versini pourrait notamment être une option pour renforcer le secteur offensif stéphanois. Le joueur de 22 ans évolue actuellement au Pau FC et possède une particularité : il est né à Marseille. Son profil aurait déjà attiré l’attention de l’ASSE.

Versini déjà dans le viseur de l’ASSE ?

Le dossier Versini n’est pas totalement nouveau pour les dirigeants stéphanois. Le joueur né à Marseille aurait été contacté dès le début du mois de mars, peu après la rencontre disputée par les Verts sur la pelouse du Nouste Camp. Depuis, l’ASSE aurait continué à prendre des renseignements sur sa situation. Mais aucune véritable offensive n’aurait été lancée à ce jour. Il n’existe donc rien de concret concernant une arrivée de Versini à Saint-Étienne.

La situation pourrait toutefois évoluer rapidement si Augustine Boakye venait à quitter l’ASSE. Giovani Versini pourrait alors présenter un profil intéressant pour compenser son départ. À 22 ans, l’ailier marseillais dispose encore d’une marge de progression et connaît déjà le championnat français. Pour Kilmer, l’opération pourrait également être plus accessible que certaines pistes étrangères, même si aucun montant n’a filtré concernant une éventuelle opération. Pour l’instant, Boakye est toujours stéphanois et son départ n’est absolument pas acté.