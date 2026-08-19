En plus de Yanis Begraoui, l’ASSE aurait activé une autre piste offensive en vue de la fin du mercato. Les Verts surveilleraient Pablo Garcia, jeune ailier du Real Betis et international Espoirs espagnol.

Le mercato stéphanois pourrait encore réserver quelques surprises. Alors que l’avenir de Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili reste à surveiller, l’ASSE aurait déjà identifié plusieurs profils offensifs capables de renforcer l’effectif de Ian Cathro. Parmi eux figure Pablo Garcia, jeune ailier du Real Betis.

Pablo Garcia dans le viseur de l’ASSE

Selon la presse espagnole, l’ASSE s’intéresse de près au joueur de 20 ans. Ailier droit de formation, Pablo Garcia possède déjà une certaine expérience internationale avec les sélections de jeunes espagnoles. Son profil aurait également séduit plusieurs clubs européens, dont Hull City, qui suivrait lui aussi attentivement sa situation. L’ASSE devra donc composer avec une concurrence déjà présente.

Le dossier semble toutefois directement lié aux mouvements qui pourraient intervenir dans l’effectif stéphanois. L’ASSE aurait notamment ciblé Pablo Garcia en cas de départ de Lucas Stassin ou de Zuriko Davitashvili. Le jeune Espagnol pourrait ainsi apporter une solution supplémentaire sur les ailes et offrir davantage de variété au secteur offensif de Cathro. À seulement 20 ans, il correspond également à la politique de développement et de valorisation recherchée par les Verts.

Breum en entremetteur ?

Pablo Garcia serait actuellement valorisé autour de 8 millions d’euros par Transfermarkt. Une somme qui reste conséquente pour l’ASSE, mais qui pourrait devenir envisageable si le club réalise une importante vente cet été. Le dossier pourrait donc dépendre en partie des départs enregistrés dans les prochaines semaines. Un autre élément pourrait faciliter l’approche stéphanoise. Pablo Garcia et Jakob Breum seraient représentés par la même agence.

Une proximité qui pourrait permettre à l’ASSE de mieux connaître le dossier et de faciliter d’éventuels échanges autour du jeune Espagnol. Après avoir attiré Breum dans le Forez, les Verts pourraient donc regarder de nouveau du côté du même entourage. Pablo Garcia représente en tout cas une piste séduisante pour l’ASSE : jeune, international Espoirs espagnol et valorisé autour de 8 millions d’euros, l’ailier pourrait devenir une option sérieuse si le mercato stéphanois se décante dans le sens des départs.