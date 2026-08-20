La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Suivi par plusieurs clubs étranges sur ce mercato, Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) est également pisté par un club de Ligue 1 dont l’identité est enfin connue.

Lucas Stassin (21 ans) dispose toujours d’une belle cote sur le marché des transferts. À seulement 21 ans, l’attaquant de l’ASSE sort de deux saisons avec plus de dix buts et continue logiquement d’attirer plusieurs clubs.

Strasbourg se positionne pour Stassin

Selon Sacha Tavolieri, le Racing Strasbourg serait même devenu l’une des destinations les plus probables pour le jeune Belge. « Le Racing Strasbourg est actuellement l’une des destinations les plus probables pour Lucas Stassin. Le Betis Séville aime aussi son profil mais le plus difficile est de convaincre les propriétaires de Saint-Etienne. Discussions en cours et longue bataille à venir… », explique le journaliste belge. Le club alsacien aurait donc clairement coché le nom de Stassin pour renforcer son secteur offensif.

Strasbourg n’est toutefois pas seul sur le dossier. Le Betis Séville apprécie également le profil de l’attaquant stéphanois et pourrait tenter sa chance. La concurrence pourrait donc rapidement s’intensifier autour de Stassin, dont les performances lors de ses deux dernières saisons ont forcément attiré l’attention. Mais avant de discuter d’un éventuel départ, les prétendants devront surtout convaincre les dirigeants de l’ASSE.

Une bataille s’annonce pour convaincre l’ASSE

C’est justement le principal obstacle identifié par Sacha Tavolieri. L’ASSE ne semble pas disposée à faciliter le départ de son jeune attaquant et les discussions pourraient donc s’éterniser. Strasbourg possède néanmoins un argument important : la possibilité de lui offrir un nouveau projet en Ligue 1. Pour Stassin, un départ vers l’Alsace pourrait lui permettre de poursuivre sa progression dans l’élite française tout en conservant un rôle important dans le secteur offensif.

Le dossier reste donc ouvert à quelques jours de la fermeture du mercato. Le RC Strasbourg apparaît désormais comme un prétendant particulièrement sérieux, tandis que le Betis garde également un œil attentif sur la situation. Pour l’ASSE, l’enjeu sera surtout de déterminer si une offre suffisamment importante peut convaincre les propriétaires du club de laisser partir leur jeune attaquant. Une chose est certaine : après deux saisons à plus de dix buts, Lucas Stassin continue de susciter beaucoup d’intérêt. Et son avenir pourrait bien être l’un des dossiers les plus chauds de la fin du mercato stéphanois.