ASSE Mercato : coup dur pour Lucas Stassin !

Alors que plusieurs clubs s’intéressent à Lucas Stassin, une porte de sortie serait en train de se refermer pour l’attaquant de l’ASSE.

Lucas Stassin finira-t-il par quitter l’AS Saint-Étienne d’ici la fin du mercato estival ? Retenu l’été dernier par les dirigeants stéphanois, l’attaquant belge pourrait cette fois-ci bien faire ses valises. D’autant que les intérêts se multiplient autour du numéro 9 des Verts, Ipswich Town, Hull City, le FC Porto, Braga, Galatasaray ou encore Benfica ayant notamment été associés à son nom ces dernières semaines.

Fin de la piste Benfica pour Stassin ?

Mais une piste semble désormais se refermer pour Lucas Stassin : celle menant à Benfica. À en croire les informations du média portugais Glorioso 1904, le club lisboète se serait bien intéressé à l’avant-centre de l’ASSE, mais n’en ferait finalement pas une priorité. Les dirigeants de Benfica auraient d’autres profils en tête pour renforcer leur attaque et aucune négociation ne serait donc envisagée pour l’ancien joueur de Westerlo.

Une porte de sortie en moins pour Lucas Stassin, mais son départ de l’ASSE resterait toujours d’actualité. Le club stéphanois ne serait pas fermé à une vente si les conditions réclamées étaient réunies, tandis que plusieurs prétendants resteraient à l’affût. Hull City se serait notamment renseigné, alors que des pistes en France et en Italie seraient également d’actualité. Avec un marché des attaquants qui commence à se décanter, les sollicitations pourraient même s’intensifier dans les derniers jours du mercato.