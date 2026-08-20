Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

L’ASSE tient peut-être sa prochaine recrue. Le milieu tunisien Elyes Dhaoui est actuellement à Saint-Étienne pour passer sa visite médicale, une étape qui pourrait rapidement déboucher sur sa signature avec les Verts.

Le mercato de l’ASSE pourrait connaître une nouvelle accélération. Selon Foot Mercato, Elyes Dhaoui est actuellement en train de passer sa visite médicale à Saint-Étienne. Une étape décisive avant de pouvoir officialiser son arrivée dans le Forez. Foot Mercato indique ainsi : « Visite médicale en cours pour Elyes Dhaoui à Saint-Etienne. Si elle se passe sans encombre, le milieu tunisien signera un contrat de 3 ans avec les Verts. » L’affaire semble donc particulièrement avancée.

Un contrat de trois ans pour Dhaoui à l’ASSE

Si les examens médicaux ne révèlent aucun problème, Elyes Dhaoui devrait s’engager pour trois saisons avec l’ASSE. Le club stéphanois miserait ainsi sur un milieu prometteur, capable de s’inscrire dans le projet construit par Ian Cathro. Cette arrivée permettrait également aux dirigeants de poursuivre le renouvellement de l’effectif et d’apporter une nouvelle solution dans l’entrejeu.

Un profil très prometteur

Il ne reste donc plus qu’une étape avant de voir Elyes Dhaoui devenir officiellement un joueur de l’ASSE. La visite médicale étant actuellement en cours, la signature pourrait intervenir rapidement si tout se déroule normalement. Pour Ian Cathro, ce nouveau renfort constituerait une nouvelle pièce dans la construction de son équipe. Les Verts pourraient donc bientôt officialiser leur nouvelle recrue tunisienne.