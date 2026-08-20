Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Toujours sur le côté à l’ASSE, Pierre Ekwah (24 ans) pourrait bénéficier d’une porte de sortie inattendue au mercato estival.

L’avenir de Pierre Ekwah pourrait connaître un nouveau rebondissement à l’ASSE. Toujours borduré, le milieu de 24 ans cherche une solution pour relancer sa carrière. Une porte de sortie espagnole pourrait désormais se présenter.

Levante relance le dossier Ekwah

Selon une rumeur espagnole reprise par Tribune Stéphanoise, les négociations entre l’ASSE et Levante auraient repris autour de Pierre Ekwah. Le club espagnol connaît déjà bien le dossier. Levante avait en effet tenté de recruter Ekwah l’été dernier.

Le club espagnol avait alors proposé un prêt assorti d’une option d’achat de 7 millions d’euros pour le milieu stéphanois. L’opération n’avait finalement pas abouti. Mais Levante n’aurait pas totalement abandonné l’idée de récupérer l’ancien joueur de Sunderland. Les discussions auraient donc repris avec l’ASSE, offrant une nouvelle perspective au joueur.

Une solution bienvenue pour l’ASSE

Pour les Verts, cette relance pourrait également représenter une excellente nouvelle. Pierre Ekwah n’entre plus réellement dans les plans du club et une sortie permettrait de libérer une place dans l’effectif tout en offrant davantage de marge de manœuvre sur le mercato.

Le scénario d’un nouveau prêt pourrait être étudié, notamment si Levante revient avec des conditions proches de celles proposées l’an dernier. Reste à savoir si une option d’achat de 7 millions d’euros pourrait cette fois convaincre les dirigeants stéphanois.

Ekwah vers une nouvelle aventure ?

Alors que sa situation semblait complètement bloquée à l’ASSE, Pierre Ekwah voit donc une piste concrète refaire surface. Levante a déjà manifesté son intérêt et connaît les conditions du dossier. Pour le milieu de terrain, cette ouverture pourrait être particulièrement intéressante après plusieurs mois compliqués dans le Forez.

Les discussions ne garantissent évidemment pas encore un accord, mais cette reprise des négociations pourrait enfin permettre à Ekwah d’entrevoir une véritable porte de sortie. Le mercato stéphanois pourrait donc connaître un nouveau rebondissement autour de l’ancien milieu de Sunderland.