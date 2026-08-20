À deux jours de recevoir Grenoble pour la 3e journée de Ligue 2 (20h45), l’ASSE part sur un désavantage historique face aux Isérois.

L’ASSE s’apprête à recevoir Grenoble pour la troisième journée de Ligue 2 avec un sérieux avertissement en tête. Si les Verts réussissent généralement bien leurs déplacements au Stade des Alpes, leur bilan à Geoffroy-Guichard face au GF38 est nettement moins favorable.

Les Verts n’ont plus gagné depuis 2009

L’ASSE peut pourtant s’appuyer sur une statistique encourageante : les Stéphanois ont pris 10 points sur 12 lors de leurs quatre derniers déplacements à Grenoble. Mais cette réussite disparaît complètement lorsqu’il s’agit de jouer dans le Chaudron. Il faut en effet remonter au 29 août 2009 pour retrouver une victoire stéphanoise à domicile contre le GF38. À l’époque, l’équipe d’Alain Perrin s’était imposée 1-0 grâce à un but de Christophe Landrin en première période. En face, Grenoble comptait notamment sur son capitaine Laurent Batlles et son gardien Jody Viviani.

Après la relégation de Grenoble en fin de saison 2009-2010, les deux équipes ont dû attendre la descente de l’ASSE en 2022 pour se retrouver à nouveau à Geoffroy-Guichard. Les Verts avaient alors longtemps pensé tenir leur victoire. Dylan Chambost avait d’abord égalisé avant qu’Anthony Briançon, capitaine de l’ASSE, ne donne l’avantage aux siens. Mais Grenoble avait finalement arraché le point du nul avec un score de 2-2.

Charbonnier avait raté le coche pour l’ASSE

La saison suivante, l’ASSE avait encore laissé passer une belle occasion de mettre fin à cette mauvaise série. Gaëtan Charbonnier avait notamment obtenu un penalty avec la possibilité d’ouvrir le score. Mais l’attaquant s’était heurté à Brice Maubleu, avant que les joueurs de Vincent Hognon ne frappent dans le temps additionnel pour repartir de Saint-Étienne avec les trois points. Une nouvelle désillusion pour les Verts.

La saison dernière, le scénario avait encore été frustrant pour l’ASSE. Mickaël Nadé avait ouvert le score pour les Stéphanois, mais Grenoble était finalement revenu à hauteur grâce à Yadaly Diaby, auteur de l’égalisation dans le dernier quart d’heure. Et l’attaquant grenoblois arrive justement avec une confiance maximale avant ce nouveau rendez-vous. Diaby avait inscrit un doublé contre Dunkerque lors de la première journée de cette saison et sera donc particulièrement surveillé par la défense stéphanoise.

Un mauvais présage à effacer pour l’ASSE

L’ASSE dispose donc de plusieurs raisons de se méfier avant cette troisième journée. Les hommes de Ian Cathro restent sur un début de saison offensivement très intéressant, mais Grenoble représente une véritable bête noire à Geoffroy-Guichard.

Pour éviter une nouvelle mauvaise surprise, les Verts devront surtout mettre fin à cette série historique et confirmer leurs ambitions devant leur public. Rendez-vous samedi à 20h45 pour savoir si l’ASSE parviendra enfin à faire tomber Grenoble dans le Chaudron.