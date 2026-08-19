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ASSE Mercato : une offre est partie pour le remplaçant de Stassin ! 

Par Bastien Aubert - 19 Août 2026, 18:48
Pablo Garcia (Betis)
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Dans le viseur de l’ASSE au mercato, Pablo Garcia (20 ans) fait déjà l’objet d’une approche concrète d’un autre club cet été.

Pablo Garcia fait partie des profils suivis par l’ASSE cet été. Le jeune attaquant du Betis, âgé de 20 ans, pourrait notamment devenir une cible stéphanoise si Lucas Stassin venait à quitter le Forez. 

Hull City passe à l’action pour Garcia 

Pour l’heure, cette éventualité reste encore hypothétique et aucun départ de l’attaquant belge n’est acté. Mais la cellule de recrutement stéphanoise garde bien le dossier Garcia à l’œil.Le problème pour les Verts, c’est que la concurrence commence à se concrétiser. Selon El Desmarque, Hull City aurait transmis une offre proche de 5 millions d’euros pour 50 % des droits de Pablo Garcia. 

Une approche concrète qui place désormais le club anglais en position de force sur ce dossier. L’ASSE, de son côté, n’aurait toujours transmis aucune proposition officielle. Cette situation pourrait rapidement obliger les dirigeants stéphanois à se positionner. 

Tant que Lucas Stassin reste à l’ASSE, Pablo Garcia n’est pas forcément une priorité absolue. Mais si le marché des numéros 9 venait à se débloquer et que l’attaquant belge était amené à partir, les Verts pourraient avoir besoin d’une solution rapidement. 

Les Verts doivent-ils accélérer ?

Garcia présente justement l’avantage d’être déjà identifié par le club. Reste à savoir si l’ASSE décidera de passer du simple intérêt à une véritable offensive. Avec l’offre de Hull City, le dossier pourrait en tout cas évoluer rapidement.

Le club anglais a posé une première pierre avec une proposition estimée à 5 millions d’euros pour la moitié des droits du joueur. Saint-Étienne n’a encore rien proposé concrètement, mais conserve Garcia parmi ses options.

Le départ éventuel de Stassin pourrait donc changer totalement la donne. Pour l’instant, l’ASSE observe. Mais si les Verts veulent réellement faire de Pablo Garcia le successeur du Belge, il faudra probablement passer à l’action avant que Hull City ne prenne définitivement les devants.

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