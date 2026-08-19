Pris pour cible par une partie des supporters de l’ASSE, Gautier Larsonneur a eu une belle réaction vis-à-vis de son concurrent Mamadou Ndiaye.

Après la victoire de l’ASSE contre Clermont (3-1), Gautier Larsonneur avait fait parler de lui en détournant sèchement une caméra présente sur la pelouse de Geoffroy-Guichard. Un geste qui avait alimenté les critiques de certains supporters à son encontre.

Larsonneur prend Ndiaye sous son aile

Mais dans le vestiaire, le comportement du gardien serait bien différent. Arrivé pour concurrencer Larsonneur, Mamour Ndiaye explique ainsi que son aîné joue un véritable rôle de grand frère auprès de lui. « Gautier c’est comme mon grand frère, il m’a mis à l’aise. Celui qui a fait beaucoup plus de choses en carrière que toi, tu ne peux qu’apprendre de lui », a expliqué le gardien numéro 2 de l’ASSE à Evect. Un témoignage qui montre surtout la relation installée entre les deux hommes.

Malgré la concurrence entre les deux gardiens, Mamour Ndiaye refuse de voir Larsonneur comme un rival. Au contraire, il entend profiter de son expérience pour progresser. « Moi je suis là pour apprendre, il me montre des bonnes choses, je suis ouvert à ça. Notre objectif de toute façon c’est de mettre l’équipe au top. Nous ne sommes pas là pour être ennemis, c’est plus que la notion de groupe, on doit être une famille », poursuit-il. Une mentalité particulièrement appréciable pour un jeune gardien qui arrive dans un vestiaire où Larsonneur possède forcément davantage d’expérience.

Une concurrence saine chez les gardiens de l’ASSE

Mamour Ndiaye insiste également sur son état d’esprit face à la concurrence. « Je suis ici pour bosser, numéro 1, numéro 2, numéro 3, peu importe. On va se pousser entre-nous », assure-t-il. Le jeune portier ne semble donc pas vouloir brûler les étapes. Il sait qu’il doit encore apprendre et considère Larsonneur comme un modèle : « Il y a notre grand frère Gautier en place, je suis là pour apprendre de lui, pour apprendre comment il fait. » Une déclaration qui témoigne d’une vraie volonté de construire une relation saine entre les différents gardiens de l’effectif de l’ASSE.

Mamour Ndiaye va même plus loin lorsqu’il évoque les critiques dont Larsonneur peut faire l’objet. Pour lui, les supporters savent justement que le portier possède les qualités nécessaires pour évoluer à un très haut niveau : « Gautier c’est un gars gentil même si les supporters peuvent parfois lui dire comment il doit faire son travail, mais pourquoi ils font ça ? Parce qu’ils connaissent son potentiel, ils connaissent le niveau qu’il a, Gautier c’est un très bon gardien. » Et malgré son ambition personnelle, Ndiaye assure qu’il sera heureux si Larsonneur conserve sa place : « Je suis là pour le pousser, même si je ne joue pas et que je suis sur le banc, s’il gagne, c’est moi qui gagne. » Un discours qui fait forcément du bien à l’ASSE.