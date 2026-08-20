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FRANCE

ASSE Mercato : les Verts ont identifié le remplaçant de Stassin en Ligue 1 !

Par William Tertrin - 20 Août 2026, 17:40

Alors que l’ASSE négocie le départ de Lucas Stassin avec Strasbourg, le club stéphanois aurait déjà identifié son possible remplaçant… directement au sein du club alsacien.

L’ASSE pourrait rapidement devoir se tourner vers le marché des attaquants. Dans le cadre des discussions avec le RC Strasbourg pour le transfert de Lucas Stassin, le club stéphanois aurait coché le nom de Sékou Mara.

D’après les informations de La Voix des Verts, l’attaquant alsacien de 24 ans fait partie des pistes envisagées par l’ASSE pour compenser un éventuel départ de son buteur belge. Les négociations entre Saint-Étienne et Strasbourg sont actuellement en cours concernant Stassin, qui souhaite rejoindre le Racing.

Sékou Mara dans le viseur de l’ASSE

Le profil de Sékou Mara pourrait donc devenir particulièrement intéressant pour les Verts. L’attaquant passé par Bordeaux et Auxerre sort d’une saison compliquée à 3 buts en 27 matchs du côté de l’AJA.

Pour l’heure, il ne s’agit toutefois que d’un intérêt, et aucun accord n’est annoncé concernant Mara. Le dossier pourrait évoluer en fonction de l’issue des discussions avec Strasbourg et des conditions d’un éventuel transfert.

La priorité stéphanoise semble donc claire : préparer l’après-Stassin. Et dans cette optique, Sékou Mara apparaît désormais comme une piste à suivre attentivement dans les prochains jours.

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