Annoncé sur le départ d’ici à la fon du mercato, Lucas Stassin (21 ans) n’en a pourtant peut-être pas encore fini avec l’ASSE.

Lucas Stassin (21 ans) est annoncé sur le départ de l’ASSE avant la fin du mercato mais les supporters stéphanois ne semblent pas tous convaincus qu’une séparation soit nécessaire.

Les supporters de l’ASSE croient encore en Stassin

Un sondage publié par But! montre même qu’une large majorité croit encore en la capacité du Belge à s’intégrer au système d’Ian Cathro.Le début de saison de Lucas Stassin n’est pas forcément celui qu’il espérait. Alors que son avenir reste incertain à Saint-Étienne, l’attaquant belge doit également composer avec un système mis en place par Ian Cathro dans lequel il n’a pas encore beaucoup été utilisé lors des deux premières journées de Ligue 2. Mais les supporters des Verts continuent de croire en lui. But! a ainsi posé la question suivante : « Lucas Stassin peut-il s’intégrer dans le système d’Ian Cathro ? »

La réponse est particulièrement nette : 72,5 % des votants ont répondu oui, contre seulement 27,5 % qui pensent le contraire. Cette confiance s’explique notamment par le système privilégié par Ian Cathro. L’entraîneur stéphanois mise sur un 4-2-4 particulièrement offensif, avec l’objectif de mettre beaucoup de pression sur les défenses adverses. Stassin pourrait parfaitement avoir une carte à jouer dans cette organisation, notamment grâce à sa capacité à évoluer dans la surface et à combiner avec un autre attaquant. Pour l’instant, le Belge n’a toutefois pas véritablement eu l’occasion de montrer ce qu’il pouvait apporter dans ce dispositif.

On attend encore davantage de lui à l’ASSE

Le sondage révèle aussi une nuance importante. Si 72,5 % des supporters de l’ASSE pensent que Stassin peut s’intégrer au système de Cathro, tous ne sont pas forcément satisfaits de son rendement. Une partie du public stéphanois attend encore davantage du jeune attaquant, qui reste sur deux saisons à plus de dix buts. Son potentiel reste donc reconnu, mais il doit désormais parvenir à le confirmer sur le terrain. Alors que plusieurs clubs surveillent sa situation, l’avenir de Stassin reste donc totalement ouvert.

Un départ pourrait permettre à l’ASSE de récupérer une indemnité importante et de recruter un remplaçant. Mais si aucune offre jugée satisfaisante n’arrive, Ian Cathro pourrait également décider de relancer le Belge. Le sondage de But! montre en tout cas que les supporters ne demandent pas forcément son départ : une large majorité estime encore que Lucas Stassin peut trouver sa place dans le projet du nouvel entraîneur. À lui désormais de convaincre Cathro que cette confiance est méritée.