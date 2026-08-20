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FRANCE

OM Mercato : Quinten Timber a déjà choisi sa prochaine destination

Par William Tertrin - 20 Août 2026, 22:00
OM : Porto pousse avec 18 M€, mais le milieu résiste encore

Arrivé à l’OM en janvier dernier, Quinten Timber pourrait déjà vivre un mercato estival animé.

Recruté en provenance de Feyenoord en janvier dernier, Quinten Timber pourrait ne pas s’éterniser à Marseille. L’international néerlandais, dont la valeur marchande est actuellement estimée à 25 millions d’euros par Transfermarkt, dispose pourtant d’un contrat avec l’OM jusqu’en juin 2030.

Le milieu de terrain de 25 ans a disputé 16 rencontres toutes compétitions confondues avec le club phocéen depuis son arrivée, dont 15 comme titulaire, sans toutefois inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive.

Porto toujours à l’affût

Le FC Porto a récemment manifesté un intérêt appuyé pour Timber. Selon les informations rapportées par Foot Mercato, le club portugais aurait même fait du Néerlandais une priorité pour renforcer son entrejeu. À ce stade, aucune offre concrète n’aurait toutefois été formulée.

Cette piste n’est pas la seule. Depuis plusieurs mois, des formations de Premier League suivent également la situation du joueur. Crystal Palace fait notamment partie des clubs intéressés, tandis qu’Aston Villa avait également été cité parmi les prétendants.

Une préférence pour la Premier League ?

Le championnat anglais aurait les faveurs de Quinten Timber. Une destination qui pourrait notamment être facilitée par la présence de son frère jumeau, Jurriën Timber, à Arsenal. Le milieu marseillais pourrait donc être attentif aux opportunités qui se présenteront outre-Manche.

Pour l’OM, la situation pourrait rapidement devenir intéressante. Malgré un contrat courant jusqu’en 2030, le club marseillais ne fermerait pas forcément la porte à une vente si une proposition jugée suffisamment attractive arrivait sur la table.

Le dossier reste donc ouvert à quelques jours de la fin du mercato. Entre l’intérêt de Porto et les sollicitations venues de Premier League, Quinten Timber pourrait bien être l’un des dossiers à suivre du côté de Marseille cet été.

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