FC Nantes Mercato : un nouveau défenseur central va signer chez les Canaris

Le FC Nantes tient un nouveau renfort pour sa réserve. Le jeune défenseur central Moulouk Touré, 19 ans, quitte le Thonon Évian Grand Genève FC pour rejoindre les Canaris.

Le FC Nantes poursuit son travail de recrutement de jeunes joueurs. Moulouk Touré, défenseur central de 19 ans, va quitter le Thonon Évian Grand Genève FC pour rejoindre le club nantais, selon Le Dauphiné Libéré.

Originaire de la région parisienne, Touré avait rejoint le club haut-savoyard au niveau U16. Il aura passé quatre saisons sous les couleurs du TEGG, avec une progression qui lui a permis de s’installer durablement au sein de l’équipe première.

24 matches avec Thonon Évian

La saison dernière, le défenseur central a disputé 24 matches de championnat avec Thonon Évian. Son équipe a terminé à la deuxième place de son groupe de National 3, un championnat devenu National 2 depuis le 1er juillet 2026 à la suite de la réforme des championnats nationaux.

Touré va désormais franchir un nouveau cap en rejoignant Nantes. Comme d’autres jeunes recrues, il débutera avec la réserve du FC Nantes, en National 2, avec l’objectif de se rapprocher progressivement du groupe professionnel.

Pour Moulouk Touré, le prochain défi sera désormais de s’imposer sous le maillot nantais et de poursuivre sa progression au sein de la réserve des Canaris.