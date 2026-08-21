ASSE : les Verts ont déjà englouti 40 % du mercato de Ligue 2 !

Après deux journées de championnat, l’ASSE domine la Ligue 2 sur le terrain comme au rayon des dépenses. Seul club de la division à présenter une balance mercato négative, Saint-Étienne pourrait toutefois réduire l’addition grâce à plusieurs départs.

Une puissance financière sans équivalent en Ligue 2

Avec 10,4 M€ investis cet été, l’ASSE représente à elle seule près de 40 % des dépenses réalisées par les clubs de Ligue 2. Selon le bilan dressé par Peuple Vert, la division a déboursé environ 26 M€ depuis l’ouverture du marché, contre près de 120 M€ de recettes.

Les Verts n’ont, de leur côté, récupéré que 250 000 € sur leurs ventes. Ils restent ainsi les seuls pensionnaires de Ligue 2 à afficher une balance négative. Un effort important, même s’il demeure inférieur aux quelque 25 M€ dépensés par le club la saison passée.

Plusieurs départs se précisent dans le Forez

Cette situation pourrait évoluer avant la fermeture du marché, fixée au 1er septembre à 19h59. Igor Miladinovic a été prêté au Partizan Belgrade jusqu’à la fin de la saison 2026-2027, tandis qu’Ebenezer Annan se rapproche du Rapid Bucarest. Un accord verbal aurait été trouvé autour d’un prêt assorti d’une option d’achat.

Ebenezer Annan devrait partir en Roumanie. Le Rapid Bucarest et l’ASSE auraient trouvé un accord verbal pour un prêt avec option d’achat. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2089460311237468596

Mickaël Nadé, Pierre Ekwah et Aïmen Moueffek pourraient également quitter la maison Verte. Les dossiers Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili seront plus sensibles : l’ASSE n’envisage de céder ses deux joueurs bankables qu’en présence d’une offre jugée satisfaisante.

Les résultats valident déjà les investissements

Sur la pelouse, le pari stéphanois porte ses fruits. Après sa victoire à Sochaux (3-0), l’équipe de Ian Cathro a dominé Clermont (3-1). Irvin Cardona et Jakob Breum ont marqué lors des deux rencontres, alors que Thierno Ballo a débloqué son compteur à Geoffroy-Guichard.

Avec six points et une différence de buts de +5, l’ASSE partage la tête avec Annecy. La direction devra désormais arbitrer entre l’opportunité de rééquilibrer ses comptes et la nécessité de préserver un effectif qui a parfaitement lancé sa saison.