Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

L’Olympique de Marseille accélère sur le mercato. Après avoir multiplié les discussions sous la forme de prêts avec option d’achat, le club phocéen aurait transmis une offre à Wolfsburg pour le défenseur Saël Kumbedi.

Le mercato marseillais continue de s’activer en coulisses. Selon Mohamed Toubache-Ter, l’OM aurait transmis une offre à Wolfsburg pour Saël Kumbedi.

Les datas de Sael Kumbedi et Timothy Weah pic.twitter.com/ECTsaPjjr0 — La Tribune Olympienne (@LaTribuneOM) August 20, 2026

L’OM passe à l’offensive pour Kumbedi

Le spécialiste évoque plusieurs dossiers travaillés simultanément par Marseille, avec une formule privilégiée par les dirigeants phocéens. « Marseille enchaine les offres “prêt avec OA” pr 3 joueurs et attend les retours… qui se font attendre », explique Mohamed Toubache-Ter. Kumbedi ferait donc partie des joueurs ciblés dans cette stratégie.

Cette piste possède également une particularité intéressante pour l’OM. Saël Kumbedi a évolué à l’Olympique Lyonnais, où Bruno Genesio a pu croiser sa trajectoire. L’entraîneur marseillais connaît donc déjà le jeune défenseur et son profil. Une connaissance qui pourrait peser dans la réflexion olympienne, alors que Marseille cherche encore à renforcer son effectif avant la fin du mercato.

Une offre pour Kumbedi, Todibo toujours dans le viseur

L’OM ne travaillerait toutefois pas uniquement sur le dossier Kumbedi. Mohamed Toubache-Ter précise également que Marseille attend toujours la réponse de West Ham concernant Jean-Clair Todibo. Le club phocéen aurait donc plusieurs dossiers ouverts en parallèle afin de renforcer son secteur défensif. L’objectif est désormais d’obtenir des réponses rapidement, alors que le temps presse à l’approche de la clôture du mercato.

Cette nouvelle offre confirme en tout cas que l’OM ne reste pas inactif. Les dirigeants marseillais auraient décidé d’accélérer en privilégiant plusieurs opérations sous la forme de prêts assortis d’options d’achat. Reste maintenant à connaître la réponse de Wolfsburg pour Saël Kumbedi. Après avoir travaillé avec le jeune joueur à Lyon, Bruno Genesio pourrait ainsi retrouver son ancien protégé à Marseille. Mais avant de parler d’arrivée, l’OM devra encore convaincre le club allemand et trouver un accord sur les modalités de l’opération.