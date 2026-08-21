ASSE : après sa signature, la nouvelle recrue affiche déjà ses ambitions

Mamadou Lamine Sonko ne compte pas s’arrêter à la signature de son premier contrat professionnel. L’attaquant sénégalais de 22 ans veut rapidement convaincre le staff stéphanois et découvrir la Ligue 2 sous le maillot vert.

Sonko réalise un rêve d’enfant

On vous en parlait au début du mois : Mamadou Lamine Sonko a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE, qui court jusqu’en 2028. Le Sénégalais a depuis livré sa première réaction, avec une ambition déjà très affirmée.

Repéré avec Jura Sud, notamment lors de deux rencontres face à la réserve stéphanoise, l’avant-centre ne cache pas son attachement aux Verts. « C’est un rêve d’enfance », a-t-il confié dans un entretien relayé par Peuple Vert. La ferveur populaire et l’ambiance de Geoffroy-Guichard l’avaient marqué bien avant son arrivée dans le Forez.

La Ligue 2 dans le viseur

Sonko doit d’abord poursuivre son apprentissage avec la réserve, mais il regarde déjà vers l’échelon supérieur. « Mon objectif à court terme, c’est de jouer avec l’équipe professionnelle », affirme le joueur de 22 ans, déterminé à obtenir rapidement sa chance en Ligue 2.

Le recrutement stéphanois continue parallèlement de s’animer. Foot Mercato a annoncé jeudi qu’Elyes Dhaoui passait sa visite médicale avant une possible signature de trois ans.

Visite médicale en cours pour Elyes Dhaoui à Saint-Etienne. Si elle se passe sans encombre, le milieu tunisien signera un contrat de trois ans avec les Verts. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2090351043058041032

Un profil complet à faire progresser

Capable d’évoluer dos au but, de peser dans les airs et de prendre la profondeur, Sonko estime également pouvoir apporter son efficacité devant le but. Des qualités athlétiques et techniques déjà soulignées par Loïc Perrin au moment de sa signature.

Le nouvel attaquant des Verts sait toutefois que le talent ne suffira pas. « Il faut se donner corps et âme, mouiller le maillot et montrer qu’on est prêt pour la bataille », prévient-il. Son premier défi sera désormais de franchir la passerelle entre la réserve et le groupe professionnel.