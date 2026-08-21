ASSE : Grenoble dévoile son plan pour faire déjouer les Verts

Avant son déplacement à Geoffroy-Guichard, Olivier Frapolli a détaillé la stratégie du GF38. Malgré la force affichée par l’ASSE, le technicien grenoblois refuse de se contenter de défendre.

Frapolli ne veut pas s’adapter

On vous en parlait mercredi : plusieurs bonnes nouvelles accompagnaient la préparation stéphanoise avant la réception de Grenoble. Désormais, c’est le plan préparé par Olivier Frapolli pour contrarier le leader qui se précise.

Avec un point pris en deux journées, le GF38 se présente dans le Forez face à une ASSE qui a remporté ses deux premiers matches. Un rapport de force qui ne poussera pourtant pas Grenoble à renier ses principes. « On reste plus sur la ligne de conduite, c’est-à-dire de ne pas s’adapter », assure Frapolli dans des propos relayés par Peuple Vert.

Les espaces stéphanois ciblés

L’entraîneur grenoblois reconnaît « le potentiel et la qualité » du collectif stéphanois, mais il estime que les choix de l’équipe d’Ian Cathro peuvent aussi laisser des espaces à la perte du ballon. Le GF38 cherchera donc à se projeter rapidement et à conserver certaines phases de possession pour ne pas subir une pression permanente.

Dans le même temps, Aron Csongvai a évoqué son intégration, son rôle dans le système de Cathro et ses premiers pas dans le Chaudron.

Recrue estivale, Aron Csongvai était en conférence de presse. Il a évoqué son choix de l’ASSE, son intégration et son rôle dans l’équipe d’Ian Cathro. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2090740703672652264

Grenoble prévenu sur l’entame des Verts

Frapolli se méfie surtout des premières minutes. Après six buts inscrits en deux rencontres, dont trois en six minutes à Sochaux, l’ASSE a déjà montré sa capacité à accélérer très vite. « Il faudra être présent au rendez-vous, il faudra être à l’heure comme on dit », prévient-il.

Grenoble entend ainsi « monter tous les curseurs » dans une rencontre où l’intensité s’annonce très élevée. Rassuré défensivement par son nul contre Metz, le GF38 veut toutefois proposer davantage avec le ballon. Les premières minutes diront si son plan résiste à la pression du Chaudron.