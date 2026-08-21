À LA UNE DU 21 AOûT 2026
[13:56]LOSC : quatre forfaits, mais deux renforts de poids pour Angers
[13:37]FC Nantes : une nouvelle tuile frappe l’attaque avant Rodez !
[13:17]OM : le couperet est tombé pour Balerdi avant Strasbourg
[12:57]Real Madrid, PSG : Leipzig fait finalement grimper l’addition à 140 M€ !
[12:37]OM : Genesio lance sa saison avec un onze déjà sous tension
[12:17]ASSE : Grenoble dévoile son plan pour faire déjouer les Verts
[11:58]La blessure de Chardonnet chamboule la fin du mercato
[11:37]OM, Stade Rennais, RC Lens : Les ventes records affolent déjà la Ligue 1 !
[11:17]ASSE : après sa signature, la nouvelle recrue affiche déjà ses ambitions
[10:57]OL : la Roma s’agace et menace de lâcher le dossier à 30 M€ !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : le couperet est tombé pour Balerdi avant Strasbourg

Par Louis Chrestian - 21 Août 2026, 13:17
OM : le couperet est tombé pour Balerdi avant Strasbourg

Le doute n’est plus permis pour Leonardo Balerdi. Absent des deux derniers entraînements de l’OM, le défenseur argentin ne figure pas dans le groupe retenu pour affronter Strasbourg ce vendredi.

Le forfait de Balerdi est confirmé

On vous en parlait mercredi : Bruno Genesio avait annoncé plusieurs nouvelles préoccupantes avant Strasbourg. La publication du groupe olympien vient confirmer le forfait de Leonardo Balerdi, qui n’avait participé aux séances ni mercredi ni jeudi.

Le capitaine marseillais n’est pas le seul défenseur à manquer cette première rencontre de Ligue 1. Bamo Meïté est également absent de la liste dévoilée vendredi en début d’après-midi par l’OM. Le forfait de Balerdi est aussi relayé par Foot01.

Genesio récupère trois solutions en défense

Bruno Genesio peut tout de même compter sur plusieurs retours importants. Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd et Derek Cornelius sont bien présents dans le groupe. CJ Egan-Riley, Emerson, Ulisses Garcia, Timothy Weah et le jeune Bezahaf complètent les options défensives du technicien phocéen.

Timber également absent contre Strasbourg

L’entrejeu marseillais sera lui aussi privé d’un élément. Quinten Timber doit purger une suspension liée à une accumulation de cartons jaunes la saison passée. Himad Abdelli, Angel Gomes, Amine Harit, Pierre-Emile Hojbjerg, Kamissoko et Nnadi ont en revanche été convoqués.

Devant, Genesio a retenu Amine Gouiri, Neal Maupay, Igor Paixao, Abdallah et Mmadi. Jeffrey de Lange, Vermot et Van Neck sont les trois gardiens convoqués pour cette première sortie de la saison, que l’OM devra donc négocier sans Balerdi.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos OM : toutes les infos foot