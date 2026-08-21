OM : le couperet est tombé pour Balerdi avant Strasbourg

Le doute n’est plus permis pour Leonardo Balerdi. Absent des deux derniers entraînements de l’OM, le défenseur argentin ne figure pas dans le groupe retenu pour affronter Strasbourg ce vendredi.

Le forfait de Balerdi est confirmé

On vous en parlait mercredi : Bruno Genesio avait annoncé plusieurs nouvelles préoccupantes avant Strasbourg. La publication du groupe olympien vient confirmer le forfait de Leonardo Balerdi, qui n’avait participé aux séances ni mercredi ni jeudi.

Le capitaine marseillais n’est pas le seul défenseur à manquer cette première rencontre de Ligue 1. Bamo Meïté est également absent de la liste dévoilée vendredi en début d’après-midi par l’OM. Le forfait de Balerdi est aussi relayé par Foot01.

Genesio récupère trois solutions en défense

Bruno Genesio peut tout de même compter sur plusieurs retours importants. Geoffrey Kondogbia, Nayef Aguerd et Derek Cornelius sont bien présents dans le groupe. CJ Egan-Riley, Emerson, Ulisses Garcia, Timothy Weah et le jeune Bezahaf complètent les options défensives du technicien phocéen.

Jour de match pour l’OM, avec un point consacré aux dernières informations et aux choix attendus en défense. — @LaTribuneOM https://twitter.com/LaTribuneOM/status/2090722785890844869

Timber également absent contre Strasbourg

L’entrejeu marseillais sera lui aussi privé d’un élément. Quinten Timber doit purger une suspension liée à une accumulation de cartons jaunes la saison passée. Himad Abdelli, Angel Gomes, Amine Harit, Pierre-Emile Hojbjerg, Kamissoko et Nnadi ont en revanche été convoqués.

Devant, Genesio a retenu Amine Gouiri, Neal Maupay, Igor Paixao, Abdallah et Mmadi. Jeffrey de Lange, Vermot et Van Neck sont les trois gardiens convoqués pour cette première sortie de la saison, que l’OM devra donc négocier sans Balerdi.