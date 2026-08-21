FC Nantes : une nouvelle tuile frappe l’attaque avant Rodez !

Déjà battu lors des deux premières journées de Ligue 2, le FC Nantes devra composer avec une nouvelle absence en attaque pour recevoir Rodez. Touché contre Laval, Ignatius Ganago rejoint une infirmerie qui commence sérieusement à peser sur les choix de Michel Der Zakarian.

Ganago forfait, l’infirmerie se remplit

Michel Der Zakarian a confirmé ce vendredi la blessure d’Ignatius Ganago, sorti lors de la défaite contre Laval. « Fabien Centonze et Sekou Doucouré sont toujours blessés. On a perdu aussi Ignatius Ganago, sorti sur blessure contre Laval », a indiqué l’entraîneur nantais, dont les propos sont relayés par Morning Foot.

La durée de l’indisponibilité de l’attaquant n’a pas été précisée. Même s’il restait sur deux prestations moyennes, le Camerounais offrait un profil différent dans un secteur offensif déjà limité. Une nouvelle période délicate pour un joueur qui avait déjà traversé une lourde épreuve personnelle, évoquée dans ses mots forts autour de son deuil.

Un profil précieux malgré ses limites

Sur ses 13 derniers matches de Ligue 1, disputés avec une moyenne de 69 minutes, Ganago a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive. Les données soulignent sa capacité à presser, à jouer en pivot et à provoquer balle au pied, avec 94 % de dribbles réussis et une présence régulière dans la surface adverse.

Sa finition demeure en revanche son principal axe de progression, avec un volume de tirs cadrés très faible. Son activité et sa contribution dans les duels auraient néanmoins pu être utiles face à Rodez.

Thonon Évian : après Samb à Lorient, Moulouk Touré signe au FC Nantes. — @ManuMerceron https://twitter.com/ManuMerceron/status/2090508198159454669

Corredor pour dépanner dans l’axe ?

En l’absence de remplaçant naturel, Killian Corredor pourrait être repositionné à la pointe de l’attaque. L’ancien Ruthénois connaît déjà ce type d’adaptation, lui qui avait été utilisé plus bas sur le terrain lors de son passage en Allemagne.

Après deux défaites en autant de journées, Nantes n’a déjà plus beaucoup de marge. Ibrahima Sissoko attend une réaction collective à la Beaujoire : « À nous de faire en sorte que le public soit avec nous en emballant le match, en gagnant chaque ballon, chaque duel. »