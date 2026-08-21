OM, Stade Rennais, RC Lens : Les ventes records affolent déjà la Ligue 1 !

Le mercato estival 2026 fait tomber plusieurs références historiques en Ligue 1. Rennes, Lens, Strasbourg, Toulouse et l’OM ont déjà réalisé des ventes majeures, tandis que le LOSC et le PSG pourraient bientôt changer d’échelle.

Rennes et Lens touchent le jackpot

Selon les chiffres compilés par L’Équipe, Jérémy Jacquet devient la plus grosse vente de l’histoire du Stade Rennais. Le défenseur central de 20 ans rejoint Liverpool pour un peu plus de 63 M€, devant Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Eduardo Camavinga.

Le RC Lens réalise également une opération considérable avec Mamadou Sangaré. Acheté 13 M€ au Rapid Vienne un an plus tôt, le milieu de terrain est cédé à Brentford pour 48 M€ hors bonus. Une plus-value qui récompense le pari des Sang et Or et sa belle saison dans l’Artois.

L’OM et Strasbourg battent leurs références

À Marseille, Mason Greenwood quitte le club pour Fenerbahçe contre 39 M€ hors bonus. Meilleur buteur et meilleur passeur de l’OM la saison passée, l’Anglais dépasse ainsi la vente de Michy Batshuayi. Manchester United doit toutefois récupérer une part importante du montant.

Strasbourg a, de son côté, battu deux fois son record au cours du même été. Valentin Barco a d’abord rejoint Chelsea pour 40 M€, avant que Diego Moreira ne signe à l’AC Milan contre 50 M€ hors bonus. Les sept ventes les plus lucratives de l’histoire du Racing ont désormais été réalisées sur les deux dernières saisons.

Le Stade Rennais cherche déjà du renfort

Après le départ de Jacquet, le Stade Rennais reste actif dans l’autre sens. Le club breton cible notamment Boulaye Dia, l’attaquant sénégalais de la Lazio Rome, afin de renforcer son secteur offensif.

Rennes est sur la piste de Boulaye Dia. Le club breton cible l’attaquant de la Lazio Rome pour renforcer son secteur offensif. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2090705816412115380

Le LOSC et le PSG peuvent encore tout bouleverser

Toulouse a également changé de dimension en vendant Emersonn à Ipswich pour environ 32 M€, bonus compris, un an après son arrivée. L’ESTAC a pour sa part égalé sa référence en transférant Mathys Detourbet à Manchester City pour 25 M€, avant son prêt à l’AS Monaco.

Deux nouveaux records pourraient encore tomber. Le LOSC espère approcher les 100 M€ avec Ayyoub Bouaddi, suivi par Manchester City, alors qu’un départ de Bradley Barcola à Liverpool pourrait rapporter plus de 130 M€ au PSG. Le mercato de Ligue 1 est donc encore loin d’avoir livré tous ses chiffres.