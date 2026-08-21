À LA UNE DU 21 AOûT 2026
[13:56]LOSC : quatre forfaits, mais deux renforts de poids pour Angers
[13:37]FC Nantes : une nouvelle tuile frappe l’attaque avant Rodez !
[13:17]OM : le couperet est tombé pour Balerdi avant Strasbourg
[12:57]Real Madrid, PSG : Leipzig fait finalement grimper l’addition à 140 M€ !
[12:37]OM : Genesio lance sa saison avec un onze déjà sous tension
[12:17]ASSE : Grenoble dévoile son plan pour faire déjouer les Verts
[11:58]La blessure de Chardonnet chamboule la fin du mercato
[11:37]OM, Stade Rennais, RC Lens : Les ventes records affolent déjà la Ligue 1 !
[11:17]ASSE : après sa signature, la nouvelle recrue affiche déjà ses ambitions
[10:57]OL : la Roma s’agace et menace de lâcher le dossier à 30 M€ !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM, Stade Rennais, RC Lens : Les ventes records affolent déjà la Ligue 1 !

Par Wladimir DELCROS - 21 Août 2026, 11:37
OM, Stade Rennais, RC Lens : Les ventes records affolent déjà la Ligue 1 !

Le mercato estival 2026 fait tomber plusieurs références historiques en Ligue 1. Rennes, Lens, Strasbourg, Toulouse et l’OM ont déjà réalisé des ventes majeures, tandis que le LOSC et le PSG pourraient bientôt changer d’échelle.

Rennes et Lens touchent le jackpot

Selon les chiffres compilés par L’Équipe, Jérémy Jacquet devient la plus grosse vente de l’histoire du Stade Rennais. Le défenseur central de 20 ans rejoint Liverpool pour un peu plus de 63 M€, devant Ousmane Dembélé, Désiré Doué ou encore Eduardo Camavinga.

Le RC Lens réalise également une opération considérable avec Mamadou Sangaré. Acheté 13 M€ au Rapid Vienne un an plus tôt, le milieu de terrain est cédé à Brentford pour 48 M€ hors bonus. Une plus-value qui récompense le pari des Sang et Or et sa belle saison dans l’Artois.

L’OM et Strasbourg battent leurs références

À Marseille, Mason Greenwood quitte le club pour Fenerbahçe contre 39 M€ hors bonus. Meilleur buteur et meilleur passeur de l’OM la saison passée, l’Anglais dépasse ainsi la vente de Michy Batshuayi. Manchester United doit toutefois récupérer une part importante du montant.

Strasbourg a, de son côté, battu deux fois son record au cours du même été. Valentin Barco a d’abord rejoint Chelsea pour 40 M€, avant que Diego Moreira ne signe à l’AC Milan contre 50 M€ hors bonus. Les sept ventes les plus lucratives de l’histoire du Racing ont désormais été réalisées sur les deux dernières saisons.

Le Stade Rennais cherche déjà du renfort

Après le départ de Jacquet, le Stade Rennais reste actif dans l’autre sens. Le club breton cible notamment Boulaye Dia, l’attaquant sénégalais de la Lazio Rome, afin de renforcer son secteur offensif.

Le LOSC et le PSG peuvent encore tout bouleverser

Toulouse a également changé de dimension en vendant Emersonn à Ipswich pour environ 32 M€, bonus compris, un an après son arrivée. L’ESTAC a pour sa part égalé sa référence en transférant Mathys Detourbet à Manchester City pour 25 M€, avant son prêt à l’AS Monaco.

Deux nouveaux records pourraient encore tomber. Le LOSC espère approcher les 100 M€ avec Ayyoub Bouaddi, suivi par Manchester City, alors qu’un départ de Bradley Barcola à Liverpool pourrait rapporter plus de 130 M€ au PSG. Le mercato de Ligue 1 est donc encore loin d’avoir livré tous ses chiffres.

OMRC LensStade Rennais

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos foot : OM, RC Lens, Stade Rennais