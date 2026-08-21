OM : La Data refroidit Marseille sur un pari estimé à 10 M€

L’OM aurait formulé une offre à Wolfsburg pour Saël Kumbedi, mais le profil du latéral droit français suscite quelques réserves. Malgré une activité défensive intéressante, sa compatibilité avec le contexte marseillais n’est évaluée qu’à 54 sur 100.

Une offre de l’OM pour Kumbedi

Alors que la piste Saël Kumbedi se précise à Marseille, l’OM serait passé à l’action auprès de Wolfsburg. À 21 ans, le latéral droit reste sous contrat jusqu’en juin 2029 et sa valeur marchande est estimée à 10 M€.

Le temps commence toutefois à presser pour la direction phocéenne, toujours sans recrue à douze jours de la clôture du marché des transferts.

Mercato OM : aucune recrue à douze jours de la clôture, le temps presse… — @OMLaProvence https://twitter.com/OMLaProvence/status/2090683869670322218

Une compatibilité limitée à 54 sur 100

Selon l’analyse publiée par Morning Foot, Data’Scout attribue à Kumbedi une note de compatibilité de 54 sur 100 avec l’OM. Le dossier est ainsi classé dans la catégorie des « paris risqués », principalement en raison d’un contexte tactique très différent de celui rencontré à Wolfsburg.

Sur 24 matches de Bundesliga, avec 83 minutes de moyenne, l’ancien Lyonnais a délivré cinq passes décisives sans marquer. Son volume défensif ressort, notamment dans les duels disputés et les tacles glissés, mais son taux de réussite dans les duels défensifs plafonne à 19%.

Une solution davantage tournée vers l’avenir

La projection dans l’effectif marseillais place Kumbedi derrière Emerson Palmieri, Timothy Weah et Benjamin Pavard. Face à Weah, il se distingue surtout par son engagement défensif, mais reste en retrait dans plusieurs domaines offensifs, dont les dribbles réussis et les duels gagnés.

Data’Scout relève également des lacunes dans le jeu aérien, le volume de course et la distance parcourue. Sa marge de progression demeure réelle à 21 ans, mais son éventuelle arrivée à l’OM ressemblerait davantage à un investissement d’avenir qu’à une garantie immédiate.