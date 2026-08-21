RC Lens : Will Still assume son bilan avant de retrouver Bollaert

De retour en Ligue 1 sur le banc de l’AJ Auxerre, Will Still s’apprête à retrouver le RC Lens et Bollaert dès ce samedi. Le technicien belge aborde ce rendez-vous sans nervosité et défend une saison lensoise qu’il estime parfois jugée trop sévèrement.

Will Still revient sereinement à Bollaert

On vous en parlait jeudi : les retrouvailles entre Will Still et Bollaert se présentent dans un contexte délicat pour le RC Lens. Le principal intéressé a désormais livré son état d’esprit avant ce retour forcément particulier.

Interrogé en conférence de presse, le nouvel entraîneur de l’AJA assure revenir en Artois « très serein et très calme ». Il ne sait pas quel accueil lui réservera le public lensois, mais affirme ne garder que de bons souvenirs de son passage chez les Sang et Or.

Une saison lensoise qu’il refuse de noircir

Will Still rappelle que son exercice au Racing s’était déroulé dans un contexte de transition, marqué par des ventes importantes et de nombreux changements dans l’effectif. Malgré les départs hivernaux de Kevin Danso, Brice Samba ou encore Przemyslaw Frankowski, Lens avait terminé à la huitième place.

« J’ai donné le meilleur de moi-même », insiste le technicien belge, dont les propos sont rapportés par Lensois.com. S’il reconnaît avoir commis des erreurs, Still estime que « la saison n’était pas aussi négative qu’on a pu le faire croire par moments ».

Avant d’affronter Lens avec Auxerre, Will Still est revenu sur son passage chez les Sang et Or : « J’ai donné le meilleur de moi-même. La saison n’était pas aussi négative qu’on a pu le faire croire. » — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2090512445865660757

Reconnaissant, mais déterminé à contrarier Lens

Le Belge retient surtout le soutien reçu de la part des supporters durant une période personnelle difficile. Il conserve également beaucoup d’admiration pour le public de Bollaert et pour la structure du club artésien.

Cette reconnaissance ne modifiera toutefois pas ses ambitions. Désormais aux commandes d’Auxerre, Will Still compte bien « embêter » ses anciens dirigeants samedi. Les retrouvailles seront chargées en émotions, mais le technicien ne souhaite retenir que le positif de son année au RC Lens.