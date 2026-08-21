À LA UNE DU 21 AOûT 2026
[11:17]ASSE : après sa signature, la nouvelle recrue affiche déjà ses ambitions
[10:57]OL : la Roma s’agace et menace de lâcher le dossier à 30 M€ !
[10:37]FC Barcelone : une offre acceptée envenime encore le bras de fer !
[10:17]OL : deux absences confirmées à Toulouse avant la reprise
[10:08]Flashback, il y a un an : Un an après la quête de l’attaquant, le RC Lens a changé de dimension
[10:01]Les infos du jour : Pablo Garcia vers l’Angleterre, Touré pari nantais, Cathro nouveau renfort ?
[09:57]OM : la Real Sociedad dévoile le détail qui a tout fait basculer
[09:37]OM : La Data refroidit Marseille sur un pari estimé à 10 M€
[09:17]RC Lens : Will Still assume son bilan avant de retrouver Bollaert
[08:57]Stade Rennais : la nouvelle piste pour le numéro 9 inquiète déjà

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : Will Still assume son bilan avant de retrouver Bollaert

Par Wladimir DELCROS - 21 Août 2026, 09:17
RC Lens : Will Still assume son bilan avant de retrouver Bollaert

De retour en Ligue 1 sur le banc de l’AJ Auxerre, Will Still s’apprête à retrouver le RC Lens et Bollaert dès ce samedi. Le technicien belge aborde ce rendez-vous sans nervosité et défend une saison lensoise qu’il estime parfois jugée trop sévèrement.

Will Still revient sereinement à Bollaert

On vous en parlait jeudi : les retrouvailles entre Will Still et Bollaert se présentent dans un contexte délicat pour le RC Lens. Le principal intéressé a désormais livré son état d’esprit avant ce retour forcément particulier.

Interrogé en conférence de presse, le nouvel entraîneur de l’AJA assure revenir en Artois « très serein et très calme ». Il ne sait pas quel accueil lui réservera le public lensois, mais affirme ne garder que de bons souvenirs de son passage chez les Sang et Or.

Une saison lensoise qu’il refuse de noircir

Will Still rappelle que son exercice au Racing s’était déroulé dans un contexte de transition, marqué par des ventes importantes et de nombreux changements dans l’effectif. Malgré les départs hivernaux de Kevin Danso, Brice Samba ou encore Przemyslaw Frankowski, Lens avait terminé à la huitième place.

« J’ai donné le meilleur de moi-même », insiste le technicien belge, dont les propos sont rapportés par Lensois.com. S’il reconnaît avoir commis des erreurs, Still estime que « la saison n’était pas aussi négative qu’on a pu le faire croire par moments ».

Reconnaissant, mais déterminé à contrarier Lens

Le Belge retient surtout le soutien reçu de la part des supporters durant une période personnelle difficile. Il conserve également beaucoup d’admiration pour le public de Bollaert et pour la structure du club artésien.

Cette reconnaissance ne modifiera toutefois pas ses ambitions. Désormais aux commandes d’Auxerre, Will Still compte bien « embêter » ses anciens dirigeants samedi. Les retrouvailles seront chargées en émotions, mais le technicien ne souhaite retenir que le positif de son année au RC Lens.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot