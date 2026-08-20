Pierre Ménès est persuadé que le temps d’Ismaëlo Ganiou (21 ans) au RC Lens est compté.

L’avenir d’Ismaëlo Ganiou pourrait déjà s’écrire loin du RC Lens. Après avoir conservé son prometteur défenseur malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens, le RC Lens pourrait rapidement devoir repousser de nouvelles offensives.

« Lens sera certainement attaqué très fort »

Le joueur de 21 ans possède en effet un profil particulièrement recherché : jeune, performant et doté d’une importante marge de progression. Pour Pierre Ménès, cette situation ne pourra pas durer éternellement. L’ancien journaliste a d’abord salué le travail réalisé par Jean-Louis Leca au RC Lens avant de mettre en garde le club artésien sur la situation de Ganiou. « Jean-Louis Leca fait un excellent travail en terme de recrutement. L’équipe au niveau de sa gestion financière est un exemple pour tout le monde », explique-t-il sur sa chaîne YouTube.

Ménès se montre ensuite beaucoup plus alarmiste concernant l’avenir du jeune défenseur. Selon lui, le RC Lens devra s’attendre à subir une forte pression sur le marché des transferts, notamment autour de Ganiou. « Maintenant, il faut bien voir que la saison prochaine, Lens sera certainement attaqué très fort notamment sur Ganiou », prévient Pierre Ménès. Une prédiction qui intervient alors que le joueur continue de faire grimper sa cote dans l’Artois.

Ganiou, prochain jackpot du RC Lens ?

Pierre Ménès estime surtout que cette situation est quasiment inévitable pour un club français qui ne dispose pas des moyens financiers des mastodontes européens. « C’est aussi le lot des clubs français qui n’appartiennent pas à un milliardaire ou un très grand groupe : à un moment donné, il faut bien vendre », rappelle-t-il. Le constat est donc clair : même si Lens souhaite conserver ses meilleurs éléments, les offres venues de l’étranger pourraient devenir difficiles à refuser.

Après le transfert record de Mamadou Sangaré à Brentford, le RC Lens pourrait déjà préparer une nouvelle vente XXL. Ismaëlo Ganiou possède encore une énorme marge de progression et pourrait donc voir sa valeur exploser au fil des mois. Pour Jean-Louis Leca et la direction lensoise, le défi sera donc double : continuer à faire progresser Ganiou tout en préparant les éventuelles offensives qui ne manqueront pas d’arriver.