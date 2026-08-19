RC Lens – PSG : les sanctions sont tombées pour Nuno Mendes et Antonio, elles sont lourdes !

La commission de discipline de la LFP a rendu son verdict après les expulsions de Nuno Mendes et Kyllian Antonio lors du Trophée des Champions.

Tous deux expulsés lors du Trophée des Champions 2026 entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain, remporté par les Sang et Or (1-0), Nuno Mendes et Kyllian Antonio connaissent désormais leur sanction. Réunie ce mercredi pour statuer sur leur cas, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict. Le latéral gauche parisien a écopé de trois matchs de suspension, tandis que le défenseur central lensois a été sanctionné de deux matchs.