RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Toppmöller avant Auxerre

Le RC Lens et Dino Toppmöller pourraient profiter des nombreuses absences qui frappent l’AJ Auxerre pour lancer idéalement leur saison de Ligue 1 à Bollaert.

Après s’être offert le Trophée des Champions 2026 face au Paris Saint-Germain (1-0), le RC Lens va lancer sa saison 2026-2027 de Ligue 1 avec la réception de l’AJ Auxerre ce samedi (17h15), à l’occasion de la première journée de championnat.

Déjà quatre absents à Auxerre face au RC Lens

Pour ce déplacement à Bollaert, l’équipe auxerroise, désormais entraînée par Will Still, l’ancien coach des Sang et Or, sera décimée par plusieurs absences importantes. Comme l’explique L’Yonne Républicaine, Rémy Labeau-Lascary, prêté avec option d’achat à l’AJ Auxerre par le RC Lens, ne retrouvera pas ses anciens coéquipiers en raison d’une clause incluse dans son prêt lui interdisant d’affronter son club propriétaire. Une absence qui vient s’ajouter à celles de Theo Bair, suspendu, ainsi que de Bryan Okoh et Assane Dioussé, blessés.

L’AJA devra également composer sans son désormais ex-capitaine, Elisha Owusu, qui a officiellement quitté le club bourguignon cette semaine pour rejoindre la formation turque d’Erzurumspor. Autant d’absences dont le RC Lens tentera de profiter pour parfaitement lancer sa saison de Ligue 1 devant son public de Bollaert.