À LA UNE DU 19 AOûT 2026
[19:16]PSG – Stade Rennais : le verdict est déjà tombé !
[19:10]OM Mercato : accord confirmé avec une première recrue !
[18:48]ASSE Mercato : une offre est partie pour le remplaçant de Stassin ! 
[18:28]PSG – Stade Rennais : coup de théâtre à quatre jours du match !
[18:05]RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Toppmöller avant Auxerre
[17:45]OM Mercato : Lorenzi pense à Boudaoui, Nice a déjà donné sa réponse
[17:25]FC Nantes : coup de tonnerre pour l’avenir de Michel Der Zakarian !
[17:05]Stade Rennais Mercato : une recrue déçoit déjà Haise, une ex-piste du RC Lens en approche ?
[16:40]OM Mercato : coup de théâtre pour Di Gregorio, ça chauffe avec un autre gardien ?
[16:20]ASSE Mercato : un nouveau départ acté, ça se réchauffe pour Davitashvili !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

RC Lens : pluie de bonnes nouvelles pour Toppmöller avant Auxerre

Par Fabien Chorlet - 19 Août 2026, 18:05
Dino Toppmöller sur le banc du RC Lens

Le RC Lens et Dino Toppmöller pourraient profiter des nombreuses absences qui frappent l’AJ Auxerre pour lancer idéalement leur saison de Ligue 1 à Bollaert.

Après s’être offert le Trophée des Champions 2026 face au Paris Saint-Germain (1-0), le RC Lens va lancer sa saison 2026-2027 de Ligue 1 avec la réception de l’AJ Auxerre ce samedi (17h15), à l’occasion de la première journée de championnat.

Déjà quatre absents à Auxerre face au RC Lens

Pour ce déplacement à Bollaert, l’équipe auxerroise, désormais entraînée par Will Still, l’ancien coach des Sang et Or, sera décimée par plusieurs absences importantes. Comme l’explique L’Yonne Républicaine, Rémy Labeau-Lascary, prêté avec option d’achat à l’AJ Auxerre par le RC Lens, ne retrouvera pas ses anciens coéquipiers en raison d’une clause incluse dans son prêt lui interdisant d’affronter son club propriétaire. Une absence qui vient s’ajouter à celles de Theo Bair, suspendu, ainsi que de Bryan Okoh et Assane Dioussé, blessés.

L’AJA devra également composer sans son désormais ex-capitaine, Elisha Owusu, qui a officiellement quitté le club bourguignon cette semaine pour rejoindre la formation turque d’Erzurumspor. Autant d’absences dont le RC Lens tentera de profiter pour parfaitement lancer sa saison de Ligue 1 devant son public de Bollaert.

RC Lens

Actu foot RC Lens : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos RC Lens : toutes les infos foot