La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Promis à un transfert record, Ismaëlo Ganiou (RC Lens, 21 ans) pourrait bien suivre la voie d’un certain Jérémy Jacquet… qui a quitté le Stade Rennais contre un petit pactole à Liverpool.

Ismaëlo Ganiou n’est plus simplement considéré comme un jeune prometteur au RC Lens. À 21 ans, le défenseur s’est installé comme un élément essentiel du collectif artésien, qui a terminé à une remarquable deuxième place derrière le PSG.

Ganiou a changé de dimension

Solide dans les duels, propre dans la relance et capable de répondre présent sous pression, Ganiou a également montré une vraie maturité dans les rencontres à enjeu. Une progression qui n’a évidemment pas échappé aux clubs étrangers. Plusieurs clubs anglais suivent désormais attentivement l’évolution du Lensois. La logique est simple : repérer le joueur avant que sa valeur n’explose totalement. Car Ganiou présente déjà de nombreux arguments pour attirer les recruteurs. Il est jeune, performant, titulaire dans une équipe ambitieuse et s’apprête surtout à découvrir la Ligue des Champions. Une exposition qui pourrait encore considérablement augmenter sa valeur marchande.

Selon Jeunes Footeux, imaginer un transfert supérieur à 50 millions d’euros pour Ganiou peut sembler impressionnant. Mais le marché des jeunes défenseurs français vient de changer d’échelle. Jérémy Jacquet, formé au Stade Rennais, a récemment rejoint Liverpool contre 63 millions d’euros. Ce transfert constitue forcément un précédent intéressant pour le RC Lens. Ganiou possède en effet plusieurs caractéristiques similaires : un âge encore très jeune, une forte exposition au haut niveau et une capacité à s’imposer rapidement dans un club ambitieux.

Le précédent Jacquet change la donne au RC Lens

Pour l’instant, le RC Lens n’a aucune intention de vendre son défenseur cet été. La perspective de disputer la Ligue des Champions avec Ganiou constitue une raison sportive évidente de conserver le joueur. Mais la situation pourrait changer en cas d’offre XXL. La barre serait particulièrement haute : en dessous de 50 millions d’euros, la porte resterait fermée. Le RC Lens se retrouve donc dans une position confortable, avec un joueur sous contrat et une compétition européenne à disputer. Mais une proposition dépassant largement ce montant pourrait forcément provoquer une réflexion au sein de la direction.

Après le transfert record de Mamadou Sangaré à Brentford pour 48 millions d’euros, Ismaëlo Ganiou pourrait déjà menacer cette marque. Le précédent Jérémy Jacquet à Liverpool montre en tout cas que les clubs anglais sont capables de miser très gros sur les jeunes défenseurs français. Avec une saison de Ligue des Champions devant lui, Ganiou dispose désormais d’une formidable occasion de faire encore grimper sa cote. Le jackpot de Ganiou pourrait alors devenir le nouveau record de l’histoire des Sang et Or.