Ismaëlo Ganiou devrait allègrement dépasser transfert record de Mamadou Sangaré, de 48 millions d’euros cet été à Brendford.

Les performances d’Ismaëlo Ganiou et son potentiel suscitent énormément d’attentes au RC Lens. Le jeune défenseur de 21 ans a choisi de poursuivre son aventure chez les Sang et Or malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens.

Un record fixé à 48 millions d’euros

Une décision qui pourrait finalement s’avérer très intéressante pour le RC Lens. But! a justement sondé les supporters avec une question très claire : « Ismaëlo Ganiou dépassera-t-il le transfert record de Mamadou Sangaré ? » La réponse est sans appel : 96,2 % des votants pensent que oui, contre seulement 3,8 % qui estiment que le record restera intouchable.

Mamadou Sangaré a placé la barre très haut cet été. Son transfert à Brentford, estimé à 48 millions d’euros, est devenu le nouveau record de vente du RC Lens. Une opération exceptionnelle pour les Sang et Or, mais qui pourrait ne pas rester longtemps au sommet. À seulement 21 ans, Ganiou dispose en effet d’une marge de progression importante et son profil attire déjà l’attention de plusieurs observateurs.

Un potentiel qui fait rêver le RC Lens

Le défenseur représente exactement le type de joueur que le RC Lens souhaite valoriser. Jeune, formé en partie dans l’écosystème lensois et déjà capable de s’imposer au plus haut niveau, Ganiou possède encore une importante marge de progression. Sa présence dans l’effectif de Dino Toppmöller pourrait donc permettre au club artésien de continuer à développer sa valeur sportive et financière. Le RC Lens n’a évidemment aucune raison de précipiter son départ. Au contraire, une grosse saison de Ganiou pourrait faire grimper considérablement les prétendants et donc les montants proposés.

Le sondage de But! traduit surtout la confiance des supporters lensois dans le potentiel du jeune défenseur. Avec 96,2 % de réponses positives, le message est particulièrement clair : pour le public artésien, Ganiou possède toutes les qualités pour dépasser les 48 millions d’euros de Sangaré. Le record pourrait donc encore tomber dans les prochaines années. Et si Ismaëlo Ganiou confirme les attentes placées en lui, le RC Lens pourrait bien tenir son prochain jackpot.