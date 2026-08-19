La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Pas encore certain d’avoir un effectif assez fourni au Stade Rennais pour la saison à venir, Franck Haise cible encore un renfort décisif au mercato estival. Le RC Lens le connaît bien…

Alors que Franck Haise souhaite encore étoffer son groupe, plusieurs profils sont étudiés pour renforcer l’entrejeu du Stade Rennais. Selon l’insider Jonathan, Noah Cadiou serait même actuellement l’une des pistes les plus sérieuses.

Cadiou, apprécié par le RC Lens

« Pour le milieu central, le nom qui me revient le plus est Noah Cadiou », estime-t-il sur X. Une déclaration qui donne un peu plus de consistance à l’intérêt rennais pour le milieu de Lorient. Le profil de Noah Cadiou n’est pas inconnu des recruteurs lensois. Le RC Lens avait effectivement ouvert une piste menant au milieu lorientais il y a quelques semaines.

Mais les exigences financières du FC Lorient avaient finalement refroidi les Sang et Or, contraignant le club artésien à explorer d’autres options. Rennes pourrait donc tenter de profiter de cette situation pour avancer sur le dossier.

Un profil polyvalent qui plaît à Haise

Noah Cadiou présente surtout l’avantage de pouvoir évoluer à plusieurs postes. Milieu central de formation, il peut également dépanner dans une défense à trois. Une polyvalence particulièrement intéressante pour Franck Haise, qui apprécie les joueurs capables de s’adapter à plusieurs configurations tactiques.

Dans un effectif rennais encore en construction, ce type de profil pourrait apporter une vraie sécurité à l’entraîneur. Cadiou pourrait ainsi renforcer le milieu tout en offrant une solution supplémentaire derrière en cas de besoin.

Les exigences de Lorient restent un obstacle

Le principal problème pourrait toutefois être le même que celui rencontré par Lens. Les exigences financières du FC Lorient avaient déjà refroidi les Sang et Or et pourraient également compliquer les discussions avec Rennes. Le Stade Rennais devra donc déterminer jusqu’où il est prêt à aller pour satisfaire les demandes des Merlus.

Pour Haise, l’arrivée d’un joueur comme Cadiou pourrait néanmoins représenter un renfort particulièrement utile. Le dossier reste encore à confirmer, mais le nom du milieu lorientais revient désormais avec insistance en Bretagne. Après avoir longtemps été apprécié du côté du RC Lens, Noah Cadiou pourrait finalement retrouver Franck Haise sous les couleurs du Stade Rennais.