Real Madrid : Yildiz affole déjà le mercato avec un prix à 100 M€ !

Le Real Madrid aurait réactivé la piste menant à Kenan Yildiz en vue de l’été 2027. La Juventus ne souhaite pas se séparer de son international turc, mais sa situation sportive pourrait rebattre les cartes dans ce dossier déjà très concurrentiel.

Le Real Madrid revient sur Yildiz

Le Real Madrid n’aurait pas abandonné Kenan Yildiz. Selon le Corriere dello Sport, le club espagnol a replacé l’attaquant de la Juventus parmi ses priorités et pourrait passer concrètement à l’offensive lors du mercato estival 2027.

Les Merengues avaient déjà pris des renseignements durant l’hiver 2025, lorsque Xabi Alonso souhaitait faire du jeune Turc une priorité. La piste serait désormais de nouveau active, même si aucun mouvement immédiat n’est annoncé. Comme le rapporte également Foot Mercato, le géant madrilène prépare ainsi un nouveau gros dossier offensif.

La Ligue des Champions pourrait tout changer

La Juventus considère pourtant Yildiz comme l’un des principaux visages de son projet. Prolongé jusqu’en 2030, l’international turc de 21 ans avait même été déclaré intransférable lors du dernier mercato. La Vieille Dame n’envisage donc pas, à ce stade, de se séparer de sa pépite.

Une nouvelle absence de qualification pour la Ligue des Champions en 2027 pourrait toutefois fragiliser cette position. Confrontée à un manque à gagner important, la Juve serait alors susceptible d’étudier une vente. Le club turinois estime par ailleurs disposer d’une possible solution de remplacement avec le jeune Alajbegovic.

Le Real Madrid relance la piste Yildiz. Le Turc ferait partie des cibles clés des Merengues, alors que la Juventus l’estime à 100 M€. — @_BeFootball https://twitter.com/_BeFootball/status/2106688962983076100

Un prix XXL fixé par la Juventus

Pour ouvrir des discussions, la Juventus attendrait au moins 100 millions d’euros, voire davantage. Un tarif élevé qui ne semble pas forcément rédhibitoire pour le Real, déjà disposé à investir massivement afin de renforcer son secteur offensif. Yildiz pourrait notamment offrir une nouvelle option sur le côté gauche et concurrencer Vinícius Júnior.

Cette valorisation confirme néanmoins que le dossier Kenan Yildiz ne sera accessible qu’aux formations les plus puissantes financièrement. À Turin, la porte reste fermée, mais les résultats de la saison pourraient avoir une influence décisive sur la suite.

Arsenal et le Bayern Munich également à l’affût

Le Real Madrid n’est pas seul sur les rangs. Arsenal surveille également Yildiz afin d’étoffer ses solutions sur l’aile gauche. Le Bayern Munich, où le joueur est passé par le centre de formation, continue lui aussi de suivre attentivement son évolution.

Une éventuelle disponibilité du Turc à l’été 2027 lancerait donc une bataille entre trois poids lourds européens. Avant d’en arriver là, la Juventus entend conserver son joyau et retrouver la Ligue des Champions, condition susceptible de lui permettre de repousser durablement les prétendants.