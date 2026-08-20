Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Cité à l’OM en début de mercato, le champion du monde 2018 Djibril Sidibé (34 ans) a finalement pris la direction du Mans.

Djibril Sidibé ne rejoindra finalement pas l’OM. Alors que le nom du champion du monde 2018 avait circulé dans la cité phocéenne en début de mercato, le latéral droit avait en réalité proposé ses services au club. Mais l’OM a choisi de ne pas donner suite.

Sidibé voulait rejoindre l’OM mais…

À la recherche d’un nouveau projet après son départ de Toulouse, Djibril Sidibé disposait de plusieurs possibilités cet été. Le champion du monde 2018, âgé de 34 ans, avait notamment été associé à l’OM. Mais contrairement à ce qui avait pu être imaginé, Marseille n’a pas perdu le dossier au profit du Mans. Selon Mohamed Toubache-Ter, c’est même le joueur qui avait pris les devants auprès du club phocéen.

« Le Mans n’a pas doublé Marseille sur le dossier Djibril Sidibé. Ce dernier a proposé ses services à Marseille… qui n’a tout bonnement pas donné suite ! », affirme le spécialiste. Une précision qui change complètement la lecture de ce dossier. Djibril Sidibé avait donc bien ouvert la porte à une arrivée à Marseille. Mais les dirigeants olympiens n’ont pas souhaité donner suite à cette proposition. Le profil de l’ancien Monégasque pouvait pourtant présenter certains atouts.

Un rebond rapide au Mans

Son expérience du haut niveau, son vécu international et sa connaissance de la Ligue 1 auraient pu apporter une solution supplémentaire dans le couloir droit. L’OM a néanmoins fait un autre choix pour la construction de son effectif. Après le refus marseillais, le latéral français a finalement trouvé un point de chute. Djibril Sidibé s’est engagé avec Le Mans et va désormais préparer une nouvelle saison dans l’élite française.

L’ancien joueur de Troyes, Lille, Monaco et Toulouse va ainsi poursuivre sa carrière en Ligue 1 à 34 ans, avec l’ambition d’apporter toute son expérience au club manceau. Pour l’OM, cette affaire restera donc comme une opportunité volontairement écartée. Le champion du monde 2018 avait proposé ses services à Marseille, mais le club phocéen n’a tout simplement pas souhaité aller plus loin.