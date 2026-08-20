Pronostic OM – RC Strasbourg : quelle première pour Genesio sans recrue ?

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la première journée de Ligue 1 entre l’OM et le RC Strasbourg, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’Olympique de Marseille va lancer sa saison 2026-2027 de Ligue 1 ce vendredi (20h45) avec la réception du RC Strasbourg. En cure d’austérité cet été, le club phocéen se présente sans la moindre recrue pour ce premier match officiel de la saison, mais avec une préparation estivale plutôt réussie (4 victoires en 6 matchs). De son côté, le RCSA a connu de très nombreux changements au sein de son effectif et reste sur une pré-saison catastrophique (6 défaites en 7 matchs).

Ligue 1 – OM vs RC Strasbourg

Dimanche 17 mai 2026 · 20h45 · Cepac Vélodrome

OM : partir du bon pied malgré un mercato au ralenti

L’Olympique de Marseille arrive à ce premier rendez-vous dans une situation assez particulière. Alors que son effectif a connu plusieurs mouvements dans le sens des départs, le club phocéen n’a toujours enregistré aucune recrue cet été. Bruno Genesio doit donc, pour le moment, composer essentiellement avec les forces déjà présentes la saison dernière.

Cela n’a pas empêché les Olympiens de réaliser une préparation globalement satisfaisante. Avec quatre succès en six rencontres, l’OM a progressivement trouvé son rythme et a notamment signé une victoire intéressante contre l’Athletic Bilbao (3-1). Le dernier test face à l’Atlético de Madrid s’est soldé par une défaite (1-2), mais Marseille a montré qu’il pouvait rivaliser avec une formation européenne de haut niveau.

Pour cette première journée, l’avantage du terrain pourrait également peser lourd. Marseille n’a perdu aucune de ses cinq dernières ouvertures de saison disputées à domicile en Ligue 1. Surtout, Strasbourg n’est plus venu gagner au Vélodrome en championnat depuis 1997.

Devant son public, on peut donc s’attendre à voir l’OM essayer de prendre rapidement le contrôle du ballon et installer Strasbourg dans son camp. Les automatismes semblent logiquement plus avancés du côté marseillais et pourraient faire la différence face à un adversaire encore en pleine reconstruction.

RC Strasbourg : énormément de nouveautés et peu de certitudes

Du côté du RC Strasbourg, cette première journée arrive après un été particulièrement mouvementé. L’effectif alsacien a encore connu de profonds changements et Hugo Oliveira doit désormais réussir à créer rapidement des automatismes au sein d’un groupe très jeune.

Les résultats de la préparation n’ont pas vraiment rassuré. Strasbourg a commencé par six défaites consécutives, dont un très lourd revers contre le Sporting Portugal (0-7), avant de stopper l’hémorragie lors de son dernier test contre Newcastle (1-1). Le Racing s’est ensuite imposé lors de la séance de tirs au but, mais les Magpies avaient aligné une équipe principalement composée de remplaçants.

Ces difficultés estivales ne signifient évidemment pas que Strasbourg sera condamné à souffrir cette saison. Le RCSA conserve des joueurs capables de faire des différences, notamment dans les transitions, et pourrait profiter des espaces laissés par un OM qui devrait évoluer assez haut sur le terrain.

Mais pour un groupe ayant connu autant de bouleversements, débuter la saison au Vélodrome constitue un sérieux test. L’organisation défensive alsacienne sera particulièrement surveillée face à une attaque marseillaise qui a affiché de belles promesses durant sa préparation.

Les confrontations récentes

Les dernières confrontations entre l’OM et Strasbourg ont régulièrement été très accrochées. La saison dernière, Marseille s’était imposé à la Meinau (2-1) avant d’être tenu en échec au Vélodrome (2-2). Lors de l’exercice précédent, Strasbourg avait gagné à domicile (1-0), tandis que les deux formations s’étaient quittées sur un match nul à Marseille (1-1).

Le Vélodrome n’a d’ailleurs pas toujours été synonyme de victoire marseillaise dans cette affiche : les quatre dernières réceptions de Strasbourg en Ligue 1 ont toutes débouché sur des matchs nuls (2-2, 1-1, 1-1, 2-2).

Sur les 10 dernières confrontations :

OM : 3 victoires

RC Strasbourg : 1 victoire

Matchs nuls : 6

La tendance historique reste toutefois largement favorable aux Phocéens puisque le Racing n’a plus remporté un match de championnat dans l’enceinte marseillaise depuis près de trente ans.

Les compos probables

La compo probable de l’OM : De Lange – Weah, Balerdi, Kondogbia, Emerson – Højbjerg, Abdelli, Gomes – Harit, Gouiri, Paixão.

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – G. Doué, Omobamidele, Becker, Del Blanco – El Mourabet, Sousa – Yassine, Reyna, Godo – Mara.

Les joueurs à suivre

Igor Paixão (OM) : L’ailier brésilien pourrait être l’une des principales armes marseillaises pour cette première journée. Sa vitesse, sa percussion et sa capacité à attaquer les espaces devraient être particulièrement utiles face à une défense strasbourgeoise qui a beaucoup souffert durant la préparation. Après une pré-saison encourageante, Paixão aura l’occasion de confirmer dès le retour des matchs officiels.

Gessime Yassine (RC Strasbourg) : Le jeune ailier a terminé la préparation alsacienne sur une excellente note en inscrivant le but de l’égalisation contre Newcastle d’une superbe frappe en lucarne. Dans un match où Strasbourg pourrait être amené à évoluer rapidement en transition, sa capacité à provoquer et à faire des différences peut constituer une menace pour la défense olympienne.

Les tendances de cotes : l’OM nettement favori

Issue Cote indicative Probabilité implicite* Tendance Victoire OM (1) ≈ 1,70 ≈ 59 % Marseille favori Match nul (X) ≈ 4,00 ≈ 25 % Possible au vu des précédents Victoire Strasbourg (2) ≈ 4,50 ≈ 22 % Racing outsider

Les différentes cotes disponibles à la veille de la rencontre placent assez clairement Marseille en position de favori. Selon les bookmakers, la victoire olympienne se situe autour de 1,65 à 1,73, le match nul autour de 3,95 à 4,10 et un succès strasbourgeois entre 4,10 et 4,75.

Cette différence s’explique principalement par l’avantage du Vélodrome et par les dynamiques totalement opposées observées durant la préparation. Les bookmakers donnent donc assez logiquement l’avantage à une équipe marseillaise qui possède davantage de repères collectifs à l’heure d’aborder cette première journée.

Nos pronostics pour OM – RC Strasbourg

Victoire de l’OM : Marseille semble mieux armé pour attaquer ce championnat. Les Olympiens disposent de davantage d’automatismes et ont montré une progression intéressante au fil de leur préparation. À l’inverse, les six défaites subies par Strasbourg durant l’été illustrent les difficultés d’un collectif encore en construction. Avec l’appui du Vélodrome, l’OM a les arguments pour empocher les trois premiers points de sa saison.

: Marseille semble mieux armé pour attaquer ce championnat. Les Olympiens disposent de davantage d’automatismes et ont montré une progression intéressante au fil de leur préparation. À l’inverse, les six défaites subies par Strasbourg durant l’été illustrent les difficultés d’un collectif encore en construction. Avec l’appui du Vélodrome, l’OM a les arguments pour empocher les trois premiers points de sa saison. L’OM marque au moins 2 buts : La défense strasbourgeoise a montré de sérieuses limites pendant la préparation et pourrait souffrir face aux nombreux profils offensifs dont dispose Bruno Genesio. Gouiri, Paixão ou encore Harit peuvent poser beaucoup de problèmes à une équipe alsacienne qui cherche encore son équilibre. Ce pari est également proposé autour de 1,52 sur le marché à la veille du match.

: La défense strasbourgeoise a montré de sérieuses limites pendant la préparation et pourrait souffrir face aux nombreux profils offensifs dont dispose Bruno Genesio. Gouiri, Paixão ou encore Harit peuvent poser beaucoup de problèmes à une équipe alsacienne qui cherche encore son équilibre. Ce pari est également proposé autour de 1,52 sur le marché à la veille du match. Plus de 2,5 buts dans le match : Cette première affiche pourrait être plus ouverte qu’elle n’y paraît. L’OM devrait chercher à emballer la rencontre devant son public, tandis que Strasbourg possède suffisamment de vitesse et de talent pour créer du danger en transition. Les deux derniers OM-Strasbourg disputés au Vélodrome se sont d’ailleurs terminés sur un 2-2.

Score possible

3-1 pour l’OM : Plus avancé collectivement et porté par son public pour cette ouverture de la saison, Marseille semble en mesure de profiter des nombreux changements intervenus à Strasbourg. Le Racing possède néanmoins suffisamment de talent offensif pour inquiéter les Olympiens et trouver le chemin des filets, sans forcément parvenir à contenir l’attaque phocéenne pendant 90 minutes.