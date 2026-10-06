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Flashback, il y a un an : RC Lens : Quand les promesses de la saison dorée font place à l’incertitude

Par Louis Chrestian - 6 Oct 2026, 10:08
Flashback, il y a un an : RC Lens : Quand les promesses de la saison dorée font place à l’incertitude

Il y a un an, Pierre Ménès voyait le RC Lens jouer la tête de la Ligue 1, porté par un enthousiasme et une dynamique de groupe exemplaires. Un an plus tard, l’actualité lensoise est tout autre : entre blessures, absences et parcours internationaux mouvementés, les Sang et Or naviguent dans l’incertitude.

Quand Lens vibrait et rêvait plus haut

Le 5 octobre 2025, les supporters lensois avaient de quoi bomber le torse. Pierre Ménès, jamais avare en superlatifs quand il s’agit de souligner la passion des Bollaert, livrait un verdict prometteur sur la saison du RC Lens. Les Sang et Or venaient de s’imposer à Auxerre (2-1) après avoir corrigé le rival lillois (3-0), et l’enthousiasme était palpable dans toute l’Artois. Sous la houlette de Pierre Sage, fraîchement arrivé, Lens montrait une solidité impressionnante, une vraie capacité à faire mal devant et du talent à tous les étages, de Sima en pointe à Sangaré au cœur du jeu. Ménès voyait déjà Lens s’installer dans la lutte pour le sommet, soulignant la qualité du collectif et la grinta d’un groupe qui ne lâchait rien, même dans la difficulté. C’était la promesse de lendemains qui chantent, d’un club qui semblait avoir tout pour bousculer la hiérarchie, et d’un entraîneur qui semblait taillé pour écrire une nouvelle page dorée.

Un an plus tard : entre bobos, doutes et casse-tête

Douze mois ont passé, et le quotidien du RC Lens a bien changé. La dynamique euphorique s’est effacée, laissant place à une actualité dominée par les pépins physiques et les absences à répétition. À la veille de recevoir l’OL, le staff de Yannick Cahuzac doit gérer une infirmerie bien garnie : Sima, pilier offensif, est forfait avec le Sénégal, tandis qu’Amadou Haidara a quitté sa sélection sur blessure. En défense, l’hécatombe est tout aussi préoccupante : Baidoo et Nawrocki, deux éléments majeurs de l’axe, sont absents, et l’état de santé de Kyllian Antonio reste sous surveillance après une alerte aux ischio-jambiers. Même les jeunes talents formés à la Gaillette, comme Robin Risser ou Rayan Fofana, voient leur progression contrariée par les blessures ou des choix internationaux définitifs. La trêve internationale, loin d’apporter un souffle nouveau, accentue les casse-têtes pour un effectif qui peine à retrouver de la continuité et doit composer en permanence. Si l’on parlait de solidité et d’enthousiasme il y a un an, c’est aujourd’hui la gestion des absences et la capacité à bricoler qui dictent le quotidien du club. Plus que jamais, le RC Lens doit s’accrocher, loin du rêve d’une saison toute en maîtrise évoqué par Ménès à pareille époque.

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