Pronostic Arsenal – LOSC (13/10) : prono, cotes et compos

Voici l’analyse complète de match de la deuxième journée de phase de ligue de Ligue des Champions entre Arsenal et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Pour son deuxième match de Ligue des Champions, le LOSC se déplace ce mardi (21h) sur la pelouse d’Arsenal, vice-champion d’Europe en titre. Battus par le Real Betis (2-3) lors de la première journée, les Dogues tenteront de créer l’exploit à l’Emirates Stadium.

Ligue des Champions – Arsenal vs LOSC

Mardi 13 octobre 2026 · 21h · Emirates Stadium

Arsenal : les Gunners veulent prendre leur revanche sur la saison dernière

Finaliste malheureux de la dernière édition de la Ligue des Champions, Arsenal nourrit de grandes ambitions cette saison. Battus par le PSG aux tirs au but en finale, les hommes de Mikel Arteta avaient pourtant réalisé un parcours remarquable, avec notamment huit victoires en autant de rencontres lors de la phase de ligue. Les Londoniens avaient même terminé la compétition sans connaître la moindre défaite dans le temps réglementaire.

Pour leur entrée en lice dans cette nouvelle campagne européenne, les Gunners ont poursuivi sur leur lancée en s’imposant sur la pelouse de Naples (0-1), grâce à une réalisation de Martin Ødegaard. Un succès qui leur permet d’aborder cette deuxième journée avec trois points au compteur et l’ambition d’enchaîner devant leur public. Arsenal, champion d’Angleterre en titre, a également parfaitement débuté sa saison en Premier League, en remportant ses quatre premiers matchs de championnat.

Les Londoniens ont toutefois connu un premier coup d’arrêt juste avant la trêve internationale. Après sept victoires consécutives toutes compétitions confondues, Arsenal a lourdement chuté sur la pelouse de Brighton (3-0). Une défaite qui a mis fin à son excellent début de saison et rappelé que les hommes de Mikel Arteta n’étaient pas invincibles. Les Gunners tenteront donc de repartir de l’avant face au LOSC, après avoir également reçu Leeds ce samedi en championnat.

Pour cette rencontre, Mikel Arteta devrait néanmoins devoir composer avec plusieurs absences. William Saliba et Cristhian Mosquera sont annoncés forfaits en défense, tandis que Kai Havertz, blessé pendant la trêve internationale, est incertain. Arsenal pourra en revanche compter sur ses principales armes offensives, à commencer par Bukayo Saka, Martin Ødegaard et Viktor Gyökeres.

LOSC : les Dogues à la recherche d’un premier exploit européen

De retour en Ligue des Champions cette saison, le LOSC a manqué son entrée en matière. Opposés au Real Betis à domicile lors de la première journée, les Dogues se sont inclinés (2-3) au terme d’une rencontre animée. Une défaite frustrante pour les hommes de Davide Ancelotti, qui espéraient profiter de cette première rencontre devant leur public pour lancer idéalement leur campagne européenne.

En Ligue 1, les Lillois ont pourtant montré des choses intéressantes depuis le début de la saison. Ils ont notamment remporté leurs déplacements à Angers (0-2) et Toulouse (0-1), avant de tenir tête au PSG (2-2) à domicile. Des résultats encourageants qui témoignent de leur capacité à rivaliser avec des adversaires de qualité, même si les Dogues peinent encore à afficher une véritable régularité.

Après leur revers européen contre le Betis, les Nordistes avaient retrouvé le chemin de la victoire en dominant Troyes (2-0), avant de s’incliner sur la pelouse de l’OGC Nice (2-1) juste avant la trêve internationale. Un nouveau coup d’arrêt qui a confirmé les difficultés rencontrées par le LOSC pour enchaîner les bons résultats. Les Lillois auront toutefois eu l’occasion de se relancer ce week-end avec la réception du Havre, avant de s’envoler pour Londres.

Pour ce déplacement à l’Emirates Stadium, Davide Ancelotti sera privé d’Ethan Mbappé, suspendu après son expulsion contre le Real Betis, ainsi que d’Hamza Igamane, blessé et non inscrit sur la liste européenne. Le technicien italien pourra en revanche s’appuyer sur Ayase Ueda, buteur lors de la première journée et auteur de quatre réalisations avec le Japon pendant la trêve internationale. Olivier Giroud, Dilane Bakwa et Hákon Haraldsson seront également disponibles pour tenter de faire trembler la défense anglaise.

Les confrontations entre les deux équipes

Cette rencontre entre Arsenal et le LOSC sera une grande première sur la scène européenne. Les deux clubs ne se sont encore jamais affrontés en compétition officielle, ce qui ajoute un peu plus de particularité à ce rendez-vous de la deuxième journée de Ligue des Champions.

Si les Dogues découvrent donc un nouvel adversaire, ils savent que la tâche s’annonce particulièrement difficile. Arsenal reste sur plusieurs campagnes européennes de très haut niveau et a notamment atteint le dernier carré de la Ligue des Champions lors des deux dernières éditions. Les Gunners n’ont également plus perdu à domicile en match officiel depuis le mois d’avril.

De son côté, le LOSC a déjà prouvé par le passé qu’il pouvait réaliser de grandes performances face aux cadors européens. Lors de l’édition 2024-2025 de la Ligue des Champions, les Nordistes avaient notamment réussi l’exploit de battre le Real Madrid (1-0) et l’Atlético de Madrid (1-3). Des souvenirs sur lesquels les Dogues pourront s’appuyer pour tenter de créer une nouvelle surprise à Londres.

Les compos probables

La compo probable d’Arsenal : Raya – Timber ou White, Konsa, Gabriel, Calafiori – Rice, Guimaraes – Saka, Odegaard, Madueke – Gyökeres.

Absents : Mosquera, Saliba, Tzolis (blessés).

La compo probable du LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Kjaergaard – Bakwa, Haraldsson, Onal – Ueda.

Absents : Mbappé (suspendu), Igamane (blessé, non-qualifié).

Incertain : Aucun.

Les joueurs à suivre

Viktor Gyökeres (Arsenal) : l’attaquant suédois sera l’une des principales menaces pour la défense lilloise. Auteur d’un début de saison prometteur sous les couleurs des Gunners, il a surtout brillé pendant la trêve internationale en marquant lors des quatre matchs disputés avec la Suède. Puissant, rapide et particulièrement efficace devant le but, l’ancien joueur du Sporting Portugal possède toutes les qualités pour mettre en difficulté la charnière centrale nordiste. Sa capacité à prendre la profondeur et à peser physiquement sur les défenseurs pourrait être déterminante dans cette rencontre.

Ayase Ueda (LOSC) : arrivé cet été dans le Nord, l’international japonais s’est déjà montré décisif sur la scène européenne en trouvant le chemin des filets contre le Real Betis lors de la première journée. L’attaquant lillois a également profité de la trêve internationale pour faire le plein de confiance, avec quatre buts inscrits sous le maillot du Japon. Face à une défense d’Arsenal privée de William Saliba, il pourrait avoir quelques opportunités de se mettre en évidence. Sa mobilité et son efficacité dans la surface seront de précieux atouts pour les Dogues, qui devront certainement se montrer réalistes sur leurs rares occasions.

Notre pronostic pour Arsenal – LOSC

Sur le papier, Arsenal part largement favori de cette rencontre. Finalistes de la dernière édition, les Gunners disposent d’un effectif particulièrement complet et ont déjà montré leur solidité sur la scène européenne en s’imposant à Naples lors de la première journée. Malgré leur lourde défaite contre Brighton avant la trêve internationale, les hommes de Mikel Arteta présentent davantage de garanties que les Lillois, notamment sur le plan collectif. À domicile, les Londoniens devraient rapidement chercher à prendre le contrôle de la rencontre et à mettre la défense nordiste sous pression.

De son côté, le LOSC possède quelques arguments pour espérer faire douter Arsenal. Les Dogues ont notamment prouvé face au PSG qu’ils pouvaient rivaliser avec des équipes de très haut niveau et disposent de plusieurs joueurs offensifs capables de faire la différence. Mais les difficultés défensives affichées contre le Real Betis et Nice pourraient leur coûter cher face à une formation anglaise aussi dangereuse offensivement. Nous misons donc sur une victoire d’Arsenal, même si les Lillois pourraient parvenir à trouver le chemin des filets.

Les cotes d’Arsenal – LOSC

Pari Cote Victoire d’Arsenal 1,24 Match nul 6,50 Victoire du LOSC 13,00

Notre pronostic : victoire d’Arsenal, cotée à 1,24.

Nous voyons Arsenal faire respecter la hiérarchie face au LOSC. Malgré les absences de plusieurs joueurs importants, les Gunners possèdent suffisamment de qualités pour venir à bout des Dogues, qui pourraient toutefois profiter des quelques fragilités défensives londoniennes pour inscrire au moins un but.

Notre score : Arsenal 3-1 LOSC.