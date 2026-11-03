Les supporters croient dur comme fer au retour d’un grand Florian Thauvin (RC Lens, 33 ans) contre Côme en Ligue des Champions après son non match face au LOSC.

Après sa prestation décevante lors du derby face au LOSC, Florian Thauvin peut compter sur le soutien des supporters du RC Lens.

Les supporters du RC Lens croient au rebond de Thauvin

À l’approche du rendez-vous contre Côme en Ligue des Champions, mercredi à 21h à Bollaert, un sondage publié par But! révèle un optimisme presque unanime autour de l’attaquant de 33 ans. La question posée était claire : « Doit-on s’attendre au retour d’un grand Thauvin contre Côme ? »

Les résultats témoignent d’une confiance très forte : 95,2 % des participants ont répondu oui, contre seulement 4,8 % qui ne croient pas à un retour au premier plan de l’international français. Un résultat qui constitue un véritable encouragement pour le joueur du RC Lens avant cette échéance européenne.

Faire vite oublier le derby face au LOSC

Florian Thauvin sort d’un match particulièrement compliqué face à Lille (0-1). Sa prestation lors de la défaite artésienne dans le derby a notamment suscité des critiques, et l’attaquant du RC Lens n’a pas réussi à peser comme attendu.

À 33 ans, l’ancien joueur de l’OM dispose encore d’une belle cote auprès du public lensois. Les résultats du sondage montrent que sa mauvaise sortie face au LOSC n’a pas entamé la confiance d’une très large majorité des participants. Reste maintenant à Florian Thauvin de répondre sur le terrain. Face à Côme, il aura l’occasion de transformer ce soutien populaire en une prestation à la hauteur des attentes.