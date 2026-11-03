Le solide début de saison de Ludovic Ajorque (32 ans) au Stade Brestois fait ressurgir des rumeurs mercato… du RC Lens !

Le bon début de saison de Ludovic Ajorque (32 ans) avec le Stade Brestois fait déjà parler sur le marché des transferts. En particulier du côté du RC Lens.

L’arrivée d’Ajorque réclamée au RC Lens

Sur les réseaux sociaux, Laurent Mazure n’a pas caché son intérêt pour le profil de l’avant-centre brestois. Son message est explicite : « C’est Ajorque qu’il aurait fallu faire venir cet été, et que j’attends cet hiver. Fin de contrat en juin. Prenez l’argent ! » Une sortie qui relance l’idée d’une arrivée de Ludovic Ajorque dans l’Artois. L’ancien journaliste estime que le RC Lens aurait dû tenter sa chance lors du dernier mercato et espère désormais que les dirigeants saisiront l’occasion en janvier.

Ajorque n’avait toutefois pas été annoncé dans le viseur lensois cet été. Son nom avait en revanche circulé du côté de l’OM et surtout du Stade Rennais, sans qu’un transfert ne se concrétise. Ses performances avec Brest entretiennent aujourd’hui l’intérêt autour de son profil. Son expérience, son gabarit et sa capacité à peser sur les défenses en font une option évoquée pour renforcer une attaque.

La blessure d’Édouard change-t-elle la donne au RC Lens ?

Au RC Lens, la blessure d’Odsonne Édouard pourrait justement pousser le club à réfléchir à un renfort offensif lors du mercato hivernal. Dans ce contexte, la suggestion de Laurent Mazure prend une résonance particulière. Ludovic Ajorque est présenté comme une possible opportunité, notamment en raison de sa situation contractuelle. Mais aucune arrivée à Lens n’est annoncée à ce stade : il s’agit pour l’heure d’une attente exprimée par un observateur du club, et non d’une négociation confirmée.

Le nom d’Ajorque pourrait donc alimenter les discussions autour du mercato lensois dans les prochaines semaines. Reste à savoir si les dirigeants partageront l’avis de Laurent Mazure et décideront de se positionner sur l’attaquant brestois. Pour l’instant, le RC Lens n’a pas officialisé d’intérêt. Mais avec l’incertitude autour d’Odsonne Édouard, la question d’un renfort en attaque pourrait prendre de l’importance à l’approche de janvier.