Flashback, il y a un an : Emerson, blessé héros d’Auxerre : un an plus tard, l’OM a changé de combat

Il y a un an, Emerson Palmieri incarnait le courage d’un OM décimé mais conquérant à Auxerre. Aujourd’hui, le club vit une tout autre partition, partagée entre frémissements sportifs et incertitudes en coulisses.

Quand Emerson jouait sur une jambe, l’OM forçait le respect

Le 3 novembre 2025, les supporters de l’OM sortaient à peine d’un déplacement à Auxerre qui avait tout du match fondateur. Privé de cadres, Roberto De Zerbi s’était présenté avec un groupe exsangue, Emerson Palmieri obligé de serrer les dents pour tenir son couloir gauche malgré une blessure. L’Italien avait joué diminué, mais avait tenu son rang jusqu’au bout, arrachant avec ses partenaires une victoire (1-0) à dix contre onze. De Zerbi, lucide et fier, saluait alors la mentalité de guerriers de ses joueurs : “Emerson n’aurait pas dû jouer, mais il a tout donné. Cette victoire a une saveur particulière.” Les Phocéens, bousculés par les absences, s’étaient soudés autour de leur coach et de leurs titulaires sur le fil. En pleine tempête d’effectif, l’OM avait trouvé dans la difficulté la recette pour rebondir, avec en ligne de mire un rendez-vous européen brûlant contre l’Atalanta. L’espoir et la combativité masquaient alors les nombreuses cicatrices d’un effectif à bout de souffle.

Un an plus tard : sérénité sportive fragile, tension en coulisses

Difficile d’imaginer plus grand contraste douze mois plus tard. Si Emerson refait parler de lui après une nouvelle alerte au genou, la situation semble moins alarmante : pas de blessure grave, mais une prudence de rigueur. Surtout, le contexte a radicalement changé. Sur le terrain, l’OM vient d’enchaîner quatre victoires de rang en Ligue 1, s’accrochant à la sixième place et retrouvant un vent d’optimisme, même si les chiffres avancés tempèrent l’embellie : entre surperformance statistique et classements alternatifs, la réalité reste fragile. Signe des temps, le mercato n’a plus rien de clinquant : aucun renfort cet été, des supporters qui réclament un buteur mais savent que la cure d’austérité limite les rêves. En coulisses, la sérénité reste un mirage : entre tensions internes (Zarrak-Papin), recadrages, retour d’Adidas et feuilleton sans fin autour d’une vente ou de nouveaux investisseurs, le club vit au rythme des secousses institutionnelles. Emerson est toujours là, mais l’OM, lui, a changé de combat : la bataille n’est plus seulement sur le terrain, elle se joue dans les bureaux et sur la balance financière. Un an après Auxerre, la résilience du groupe a laissé place à une reconstruction sous tension, où chaque victoire sportive masque à peine les incertitudes de l’avenir.