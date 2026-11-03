L’Équipe a publié l’équipe type de la 8e journée de Ligue 1.

L’Équipe a dévoilé son équipe type de la 8e journée de Ligue 1. Jeffrey De Lange a marqué des points avec l’OM face à Toulouse (2-0). Le gardien néerlandais a réalisé six arrêts et signé sa meilleure prestation sous le maillot olympien.

De Lange et Hakimi brillent avec l’OM et le PSG

Mais la performance la plus spectaculaire revient à Achraf Hakimi. Le latéral du PSG a livré un match exceptionnel face au Havre, avec trois buts et deux passes décisives. Une prestation qui lui a valu la note de 9 dans les colonnes de L’Équipe.

Le PSG compte également Mika Godts parmi les joueurs mis en avant après la victoire parisienne face au Havre (5-1). L’attaquant a lui aussi trouvé le chemin des filets.

Ancelotti récompensé avec le LOSC

Du côté de l’OGC Nice, Elye Wahi a signé une prestation remarquée contre le Stade Rennais (5-2). Auteur d’un triplé et d’une passe décisive, il a largement contribué au succès niçois.

Enfin, le LOSC est représenté par son entraîneur, David Ancelotti. Son équipe a remporté le derby face au RC Lens (1-0), en parvenant à contenir les offensives de son rival. Cette victoire permet au technicien lillois de figurer lui aussi dans la sélection de L’Équipe, qui récompense ainsi plusieurs acteurs marquants de cette huitième journée.