PSG, OM, ASSE, RC Lens, FC Nantes, Stade Rennais : le monde du foot pleure la mort tragique de Jesús de Miguel

Le football espagnol est plongé dans une immense tristesse. Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife âgé de 30 ans, est décédé après avoir été victime d’un arrêt cardiorespiratoire en pleine rencontre face à Andorra FC. Une disparition tragique qui a provoqué une vague d’émotion au-delà des frontières espagnoles.

Les hommages se sont rapidement multipliés après la confirmation de son décès. Des clubs français, le Real Madrid mais aussi le FC Barcelone ont notamment pris la parole pour adresser leurs condoléances à la famille, aux proches et aux coéquipiers du joueur. Deux institutions rivales qui se retrouvent aujourd’hui unies dans la douleur face à ce drame.

Mbappé et Gerard Piqué rendent hommage au joueur

Parmi les réactions qui ont marqué les esprits, celle de Kylian Mbappé. L’attaquant français a également tenu à exprimer sa tristesse : « Mucha tristeza, no hay palabras, descansa en paz », soit « Une immense tristesse, il n’y a pas de mots. Repose en paix ». Gerard Piqué, ancien défenseur du Barça et propriétaire d’Andorra FC, a lui aussi rendu hommage au joueur : « Je suis désolé, du fond de mon âme. Repose en paix, Jesus ».

Mais ce drame a également placé le gardien d’Andorra FC, Jesús Owono, dans une situation particulièrement douloureuse. Le portier de 25 ans est impliqué dans le choc à l’origine de l’interruption de la rencontre. Sa sortie, genou en avant, a provoqué une collision particulièrement violente avec Jesús de Miguel.

Selon la Cadena COPE, le gardien était profondément affecté par la situation et suivait de très près l’évolution de l’état de santé de son adversaire. Il aurait également envisagé de présenter personnellement ses excuses à la famille du joueur.

Un drame qui dépasse les rivalités sportives

Il est important de rappeler qu’aucun élément ne permet d’attribuer une intention de blesser à Jesús Owono. Le gardien doit lui aussi faire face aux conséquences humaines d’un événement dramatique survenu sur un terrain de football.

La question d’éventuelles suites disciplinaires ou judiciaires reste ouverte et devra être traitée par les instances compétentes.

Aujourd’hui, les rivalités entre clubs et les enjeux sportifs passent au second plan. Du Real Madrid au FC Barcelone, en passant par les nombreuses personnalités du football international, les messages de soutien convergent vers une même pensée : celle adressée à la famille de Jesús de Miguel, à ses proches et à l’ensemble du CD Tenerife. Le football vient de perdre l’un des siens dans des circonstances tragiques.