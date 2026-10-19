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FRANCE

ASSE : Breum, du talent mais pas que !

Par Laurent Hess - 19 Oct 2026, 14:00
Jakob Breum et Irvin Cardona (ASSE)

Auteur d’un début de saison remarquable sous le maillot de l’ASSE, Jakob Breum confirme semaine après semaine qu’il est l’une des meilleures recrues estivales des Verts. Décisif offensivement, le Danois de 22 ans impressionne aussi par son volume de jeu. Les statistiques de la victoire au Red Star (1-0) en apportent une nouvelle preuve.

Il n’a pas fallu longtemps à Jakob Breum pour mettre tout le monde d’accord. Recruté cet été aux Go Ahead Eagles pour environ 3 M€, le milieu offensif danois s’est rapidement imposé comme l’un des hommes forts de Ian Cathro. Et ses statistiques parlent pour lui : 2 buts et 5 passes décisives en 9 journées de Ligue 2, avec seulement 500 minutes disputées lors des huit premières. Un rendement exceptionnel pour un joueur qui découvre le championnat de France.

Buteur à Sochaux puis contre Clermont, double passeur décisif face à Rodez (2-0), Breum a encore fait parler sa qualité technique samedi soir au stade Bauer. Sur l’unique but de la rencontre, inscrit par Irvin Cardona dès la 13e minute, le Danois a délivré une ouverture lumineuse, parfaitement dosée, qui a permis à l’international maltais de faire la différence. Sa cinquième passe décisive de la saison. Un geste de grande classe, qui illustre sa vision du jeu et sa capacité à faire basculer une rencontre.

Breum, marathonien du choc au Red Star !

Mais réduire Breum à ses qualités techniques serait une erreur. Car l’ancien joueur du championnat néerlandais possède une autre corde à son arc : son activité incessante. Et les dernières statistiques publiées par Sofascore sont particulièrement révélatrices.

Samedi, sur la pelouse du Red Star, Breum a parcouru 11,9 kilomètres ! Aucun joueur des deux équipes n’a fait mieux. Le Stéphanois devance notamment l’Audonien Samuel Renel (11,7 km). Une performance remarquable pour un joueur à vocation offensive, qui confirme son implication dans le pressing, ses efforts défensifs et sa volonté de participer à toutes les phases de jeu.

Breum n’a donc pas seulement du ballon. Il a aussi du coffre, du caractère et un vrai sens du collectif. Autant de qualités qui expliquent pourquoi Ian Cathro lui accorde une confiance grandissante.

Un quatuor qui ne ménage pas ses efforts

Le Danois n’a d’ailleurs pas été le seul Stéphanois à beaucoup courir à Bauer. Maxime Bernauer a parcouru 10,6 km, Áron Csongvai 10,2 km et Augustine Boakye 10 km. Quatre joueurs de l’entrejeu ont donc atteint ou dépassé la barre des 10 kilomètres. À noter également les 9,6 km de Sohaib Naïr, auteur d’une prestation solide en défense centrale.

Collectivement, les Verts ont parcouru 104,8 km contre 104,5 pour le Red Star. Un total légèrement inférieur à leur moyenne des huit premières journées (106 km), et assez éloigné de leur record établi à Sochaux (114,8 km). Preuve que la victoire stéphanoise ne s’est pas uniquement construite sur une débauche d’énergie, mais aussi sur une meilleure maîtrise des événements.

Pour Breum, en revanche, le constat est limpide. À 22 ans, le Danois possède déjà une palette particulièrement complète. Créatif, décisif, généreux dans l’effort, il coche presque toutes les cases du joueur moderne.

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