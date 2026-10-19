ASSE Mercato : Annan galère en Roumanie !

Prêté au Rapid Bucarest cet été, Ebenezer Annan espérait se relancer en Roumanie après son passage compliqué à l’ASSE. Mais le latéral gauche ghanéen peine à trouver sa place dans son nouveau club. Et son temps de jeu commence sérieusement à inquiéter…

Loin de Saint-Étienne, Ebenezer Annan n’a pas vraiment retrouvé le sourire. Poussé vers la sortie par l’ASSE lors du dernier mercato estival, le défenseur ghanéen avait pris la direction du Rapid Bucarest avec l’espoir de relancer une carrière qui peine à décoller. Un nouveau championnat, un nouvel environnement et surtout l’occasion d’enchaîner les matchs, ce qui lui avait cruellement manqué dans le Forez. Mais pour l’instant, le pari est loin d’être gagnant.

Trois matchs et puis plus rien !

Les débuts d’Annan sous ses nouvelles couleurs avaient pourtant été encourageants. Titulaire face à l’Oțelul Galați le 6 septembre (1-0), le latéral gauche avait disputé 79 minutes et participé à la victoire des siens. Il avait ensuite enchaîné deux autres titularisations, contre Voluntari (2-1) puis Argeș (3-1), avec respectivement 70 et 69 minutes de jeu. Trois rencontres, trois succès et des prestations plutôt correctes, sanctionnées par une note moyenne de 7,37 sur FotMob.

De quoi laisser penser que l’ancien Stéphanois allait rapidement s’imposer dans son nouveau club. Sauf que la belle dynamique s’est brutalement interrompue. Depuis le 18 septembre, Annan n’a plus disputé la moindre minute en compétition officielle. Il a notamment manqué les deux rencontres jouées par le Rapid Bucarest les 12 et 17 octobre. Un mois sans jouer, donc, pour un joueur qui avait justement quitté l’ASSE afin de retrouver du temps de jeu.

Au total, son bilan se limite à trois apparitions, toutes comme titulaire, pour 218 minutes disputées. Aucun but, aucune passe décisive. Un rendement bien trop maigre pour parler de renaissance.

Un départ qui ne profite à personne

Cette situation rappelle forcément les difficultés rencontrées par Annan à Saint-Étienne. Arrivé avec l’ambition de s’imposer sur le flanc gauche de la défense, le Ghanéen n’avait jamais réellement convaincu. Ses prestations irrégulières et ses difficultés à s’installer durablement dans la rotation avaient fini par le pousser vers la sortie.

Son départ devait lui permettre de repartir sur de nouvelles bases, tout en allégeant l’effectif stéphanois. Mais à ce stade, difficile de considérer son prêt comme une réussite. Même si ses premières prestations en Roumanie n’avaient rien de catastrophique, Annan se retrouve de nouveau dans une situation inconfortable.

Reste à comprendre les raisons de cette disparition des terrains. Choix sportifs, concurrence ou problème physique ? En l’absence d’explication précise, difficile de trancher. Une chose est sûre : le joueur a besoin de retrouver rapidement de la continuité.

Du côté de l’ASSE, on suivra forcément son évolution avec attention. Car un prêt réussi permettrait au défenseur de retrouver de la valeur sur le marché et faciliterait la gestion de son avenir. À l’inverse, une saison passée sur le banc ne ferait que compliquer davantage son dossier.

À 23 ans, Ebenezer Annan a encore le temps de rebondir. Mais après ses difficultés stéphanoises, il espérait certainement mieux qu’un nouveau départ aussi poussif.