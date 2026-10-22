ASSE : Davitashvili n’est pas du tout un remplaçant pour Ian Cathro !

Meilleur joueur de Ligue 2 la saison passée, Zuriko Davitashvili a perdu son statut de titulaire indiscutable à l’ASSE. Mais Ian Cathro refuse de considérer le Géorgien comme un remplaçant. Pour l’entraîneur stéphanois, la concurrence fait partie du jeu et rien n’est figé dans la hiérarchie offensive des Verts.

Il était l’un des grands artisans de la montée de l’ASSE la saison passée. Avec 14 buts et 5 passes décisives, Zuriko Davitashvili avait crevé l’écran en Ligue 2, au point d’être élu meilleur joueur du championnat. Mais depuis l’arrivée de Ian Cathro sur le banc stéphanois, l’international géorgien doit composer avec une concurrence nettement plus relevée. Et son temps de jeu s’en ressent.

Cette saison, l’ancien Bordelais affiche 1 but et 2 passes décisives en 8 apparitions, dont seulement trois titularisations. Buteur contre Grenoble, passeur face à Dijon et Dunkerque, il a pourtant montré qu’il n’avait rien perdu de ses qualités. Mais les arrivées de Jakob Breum et Thierno Ballo, ainsi que les bonnes performances d’Augustine Boakye et Irvin Cardona, ont rebattu les cartes. Davitashvili n’est plus incontournable dans le onze de départ.

Cathro refuse de parler de remplaçant

Absent contre Rodez (2-0) après avoir été malade au retour de la trêve internationale, le Géorgien a débuté sur le banc samedi dernier au Red Star (1-0). Une situation qui pourrait laisser penser qu’il a reculé dans la hiérarchie. Mais Ian Cathro ne partage pas cette analyse.

« Je suis très content de Zuriko. Il était malade après la trêve internationale et il n’a pas joué contre Rodez. Il a débuté sur le banc contre le Red Star mais rien n’est figé. Il y a ceux qui débutent, ceux qui finissent, à chaque match. Ce sont mes choix, il n’y a que 11 joueurs qui peuvent débuter. C’est la vie ! »

Et le technicien écossais d’insister sur sa conception du collectif : « Mais je ne considère personne comme un titulaire ou comme un remplaçant. J’ai 20 joueurs. Nous formons une équipe. Rien n’est figé. »

Un discours qui traduit la volonté de Cathro de maintenir tout son groupe sous pression. À ses yeux, débuter une rencontre sur le banc ne constitue pas une sanction. Les entrants ont aussi un rôle important à jouer, notamment pour faire basculer les matches.

Reste que Davitashvili, habitué à être l’une des principales armes offensives des Verts, doit désormais se battre pour retrouver une place dans le onze. Son talent et sa capacité à faire des différences individuelles ne sont pas remis en cause. Mais la concurrence est féroce et Cathro dispose aujourd’hui de plusieurs solutions performantes sur les ailes.

Une situation nouvelle pour le Géorgien, qui aura certainement à cœur de rappeler qu’il n’a pas été élu meilleur joueur de Ligue 2 par hasard. Pourquoi pas dès samedi, face au FC Nantes ?