Compagne de Kylian Mbappé depuis quelques mois, Ester Exposito a lâché un petit scoop culinaire sur l’attaquant du Real Madrid.

Connue notamment pour son rôle dans la série espagnole « Élite », Ester Expósito a partagé un détail amusant sur les goûts culinaires de Kylian Mbappé.

La cuisine italienne a les faveurs de Mbappé

Selon ses déclarations, l’attaquant du Real Madrid apprécie particulièrement la cuisine italienne. Et lorsqu’il s’agit de choisir son plat favori, il ne semble pas hésiter longtemps : les penne à la vodka ont sa préférence ! Une anecdote qui dévoile un peu plus les goûts du couple, sans entrer dans les détails de leur vie privée.

Les penne à la vodka, un classique gourmand

Ce plat associe des pâtes, une sauce crémeuse à la tomate et une touche de vodka, généralement accompagnée de parmesan et parfois de piment. Malgré son nom, la vodka n’est pas censée dominer le goût de la sauce. Elle contribue plutôt à équilibrer les saveurs de la tomate et de la crème. Un choix qui devrait séduire les amateurs de cuisine italienne généreuse et réconfortante.

Un détail qui fait sourire les fans

Cette confidence d’Ester Expósito a de quoi amuser ses admirateurs. Derrière les apparitions publiques et l’image glamour de l’actrice, ce petit détail rappelle que les goûts les plus simples peuvent aussi attirer l’attention. Une chose est sûre : son compagnon semble avoir trouvé son plat fétiche. Et les penne à la vodka ont visiblement une place de choix dans ses préférences culinaires !