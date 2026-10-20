À LA UNE DU 20 OCT 2026
[00:00]FC Barcelone – Real Madrid : avant le Clasico, Ester Exposito fair une révélation de mauvais goût sur Kylian Mbappé
[23:00]OL : coup dur pour le retour de Sage, c’est signé Fonseca !
[22:40]FC Nantes : très bon présage pour la remontée en Ligue 1 ?
[22:20]RC Lens : on sait enfin pourquoi Thorgan Hazard joue si peu depuis son arrivée
[22:00]PSG Mercato : Paris veut arracher un crack à 20 M€, la réponse est déjà tombée !
[21:40]Stade Rennais : un crack de Ligue 1 a échappé à Haise, les supporters fulminent
[21:20]ASSE : Gautier Larsonneur espéré au plus vite !
[21:00]RC Lens : le verdict est tombé pour la blessure d’Ismaëlo Ganiou !
[20:40]PSG Mercato : gros coup de froid pour l’avenir de Kvaratskhelia
[20:20]OM : coup de tonnerre avant Sturm Graz, une grosse absence annoncée !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Barcelone – Real Madrid : avant le Clasico, Ester Exposito fair une révélation de mauvais goût sur Kylian Mbappé

Par Bastien Aubert - 20 Oct 2026, 00:00
Ester Exposito à Madrid

Compagne de Kylian Mbappé depuis quelques mois, Ester Exposito a lâché un petit scoop culinaire sur l’attaquant du Real Madrid.

Connue notamment pour son rôle dans la série espagnole « Élite », Ester Expósito a partagé un détail amusant sur les goûts culinaires de Kylian Mbappé.

La cuisine italienne a les faveurs de Mbappé

Selon ses déclarations, l’attaquant du Real Madrid apprécie particulièrement la cuisine italienne. Et lorsqu’il s’agit de choisir son plat favori, il ne semble pas hésiter longtemps : les penne à la vodka ont sa préférence ! Une anecdote qui dévoile un peu plus les goûts du couple, sans entrer dans les détails de leur vie privée.

Les penne à la vodka, un classique gourmand

Ce plat associe des pâtes, une sauce crémeuse à la tomate et une touche de vodka, généralement accompagnée de parmesan et parfois de piment. Malgré son nom, la vodka n’est pas censée dominer le goût de la sauce. Elle contribue plutôt à équilibrer les saveurs de la tomate et de la crème. Un choix qui devrait séduire les amateurs de cuisine italienne généreuse et réconfortante.

Un détail qui fait sourire les fans

Cette confidence d’Ester Expósito a de quoi amuser ses admirateurs. Derrière les apparitions publiques et l’image glamour de l’actrice, ce petit détail rappelle que les goûts les plus simples peuvent aussi attirer l’attention. Une chose est sûre : son compagnon semble avoir trouvé son plat fétiche. Et les penne à la vodka ont visiblement une place de choix dans ses préférences culinaires !

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
FC BarceloneReal Madrid
Recommandé pour vous
À lire aussi

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : FC Barcelone, Real Madrid